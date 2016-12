SDP-ovci se prije konvencije počastili hotelom od 5 zvjezdica

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

SDP-ovi delegati tijekom izborne konvencije smješteni su u hotelu s pet zvjezdica - Westinu. Suradnici novog predsjednika stranke smatraju da je to bacanje novaca jer je Westin je od najskupljih hotela u državi. Ali, članovi stranke i prošle su godine tamo prenoćili. Nove sobe rezervirane su dan nakon pobjede Davora Bernardića, kako navodi N1.

Iz vrha Osječko-baranjskog SDP-a kažu da su u Westinu završili "zbog više sile", kako ne bi iza sebe imali neprospavanu noć jer rano ujutro moraju autobusima ići na konvenciju u Zagreb.

Na noćenje je SDP dobio i popust, a Domagoj Hajduković tvrdi da su delegati uvijek imali smještaj noć prije.

"Koliko ja znam, to je posao tajništva da bukira. To nije bilo napravljeno do ponedjeljka. Vjerojatno su to bile jedine slobodne sobe, ali vjerojatno su dobili i popust. Ovo je splet nesretnih okolnosti", brani se Hajduković.