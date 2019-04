Sad je ondje šikara, no neboder visok 80 metara niknut će u Miramarskoj

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Sada je ondje šikara. A u budućnosti bi na uglu Miramarske i Bednjanske trebao niknuti neboder visok 80 metara, s 20 katova i vidikovcem s kojeg se pruža pogled na panoramu metropole. Ideja o poslovnom centru Miramare postoji još od dvijetisućitih, no sad je Grad Zagreb odlučio otvoriti internetsko savjetovanje s javnošću kako bi čuli primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt projekta. Svi koji žele izraziti svoje mišljenje mogu to učiniti do 9. svibnja, a savjetovanje je otvoreno upravo sada, kaže pročelnica Ureda za strategijsko planiranje Sanja Cvjetko-Jerković, kako bi se taj gradski projekt nakon desetljeća mirovanja mogao pomaknuti “s mrtve točke”, piše Večernji list.



Još je 2009. među 26 pristiglih idejnih rješenja za objekt izabran i najbolji, rad arhitektonske tvrtke 3LHD, i to na javnom natječaju koji je proveo investitor.



Osim nebodera s 20 nadzemnih etaža, na zemljištu se predviđa i niža zgrada s pet katova te podzemna garaža za više od 400 vozila.



Nije taj neboder jedini gorostas koji bi trebao niknuti u širem centru Zagreba. Ilica, jedna od najstarijih gradskih ulica, tako će nakon više od pola stoljeća uskoro promijeniti svoj izgled. Na raskrižju s Ulicom Sveti duh, naime, niče hotel s 15 katova koji će se otvoriti za potrebe Ministarstva obrane RH. Odsjedat će ondje polaznici Hrvatskog vojnog učilišta “Dr. Franjo Tuđman”, u sklopu kojega se i gradi neboder, a po potrebi će u hotelu također biti smješteni djelatnici Ministarstva obrane i Oružanih snaga te vojnici drugih zemalja na školovanju u Zagrebu. Nešto istočnije, na broju 212-214, podići će se neboder od 19 katova koji je investitor, tvrtka Kristali d.o.o. u vlasništvu stambeno-graditeljske zadruge Stanograd, nazvao Crystal Center.