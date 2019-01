'Sad će nam vjerojatno nuditi iste avione, lošije opremljene, za iste novce'

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

O propaloj kupnji borbenih zrakoplova, zbog čega je do toga došlo, tko je kriv i što sada Hrvatska može učiniti u studiju Večernjeg TV-a razgovarali smo s bivšom ministricom obrane, SDP-ovom Željkom Antunović.



Antunović, koja smatra da Hrvatskoj treba ratno zrakoplovstvo, rekla je da je s izraelske strane, prije nego što su nas formalno i službeno obavijestili da do realizacije posla neće doći, prethodilo puštanje informacija koje hrvatsku javnost već dosta dugo zabavljaju, pri čemu Vlada nije imala službenu informaciju o tome što se događa.



- Gledano komunikacijski, to nije odrađeno na način kako je trebalo jer je otvorilo prostor za različite špekulacije, možda dobronamjerne, ali i more zlonamjernih - rekla je Antunović. Smatra da je stručno povjerenstvo pažljivo i pedantno odradilo svoj posao.



Na pitanje o odgovornosti i što bi napravila na mjestu ministra obrane Damira Krstičevića odgovorila je da političku odgovornost ne možete izbjeći.



- Je li ona dovoljna da tu netko podnosi ostavke ili da netko bude smijenjen? Meni se čini da nije. Na vaše pitanje bih li ja ponudila ostavku - ne. U ovoj situaciji ne bih - rekla je Antunović, dodajući da je i sama primala pritiske i prijetnje zbog remonta helikoptera u svom mandatu.



Na komentar naše novinarke Petre Maretić Žonja da je njezin stav različit od stava SDP-a odgovorila je da ne iznosi stav svoje stranke



- Govorim u svoje osobno ime, temeljem vlastitih iskustava i temeljem svih dostupnih informacija - rekla je Antunović, dodajući da SDP djeluje kao oporbena stranka.



- Oni vjerojatno misle da je podilaziti javnosti ili biti isključivo kritičan jedini mogući način djelovanja. Ja tako ne mislim - rekla je Antunović.



Na pitanje ima li u ovom slučaju korupcije odgovorila je da je sve moguće, ali da nema niti jednu osnovu da misli da je tu nešto u tom smislu neprihvatljivo.



- Zdravom logikom zaključujem, ako je netko tu korumpiran, onda vjerojatno ne bi došlo do izostanka realizacije posla - rekla je Antunović.



- Korupcije nema dok se posao ne realizira - dodala je.



Antunović je rekla da je u ovom poslu dodatno jamstvo bila činjenica da Hrvatska nije išla u komercijalni ugovor s tvrtkom nego državom.



- To je kao da napravite međudržavni sporazum, uobičajeno je da se ljudi toga pridržavaju - rekla je Antunović.



- Ali eto, sad smo naučili da ni to nije dovoljna garancija - zaključila je.



Antunović je rekla da za neuspjeh krivicu snose oni koji su posao onemogućili.



- Je li to Lockheed Martin ili SAD, za nas je u ovoj situaciji potpuno nebitno. Sad će se vjerojatno pojaviti situacija da SAD ili Lockheed Martin direktno ili preko treće zemlje nude iste avione, lošije tehnološki opremljene, za iste novce - rekla je Antunović.



Dodala je da nisu slučajno izabrani Baraci jer su oni toliko tehnički nadograđeni da podižu vrijednost zrakoplova F-16.



- Oni imaju dodatnu vrijednost i očito smo ih dobili po povoljnim uvjetima - rekla je Antunović.



Smatra da je sada najizglednija mogućnost da se krene u pregovore za iste avione drugim putem.



- Po meni to ne može koštati manje od ovoga, to može koštati samo više - rekla je bivša ministrica.



Antunović smatra da su švedski Gripeni bolje rješenje jer, iako su manje moćni strojevi od izraelskih F-16, zadovoljavaju naše potrebe.



- Mi nismo u ratu kao Izraelci, ne trebamo tako moćne mašine - rekla je Antunović, no smatra da je njihova ponuda bila previsoka, pogotovo kad se uspoređivala s izraelskom.



Koliko brzo moramo djelovati ako želimo očuvati ratno zrakoplovstvo? Antunović smatra da trebamo odmah krenuti u pregovore i razgovore.



- Ima puno alternativa i one uvijek postoje. Kad postoji dobra volja, postoji alternativa. Ne mogu ih sad pobrojati, to trebaju napraviti stručnjaci. Ono što sam sigurna, treba djelovati odmah - rekla je Antunović.



Na kraju je komentirala i situaciju u SDP-u rekavši da uopće nije uključena u operativni ni strateški segment planiranja politike stranke, ali da kao vanjski promatrač vidi da je to nekonzistentno i da to građani ne prihvaćaju. Smatra da SDP permanentno gubi birače i njihovo povjerenje.



- Nemam informacija da mogu relevantno ni kritizirati ni hvaliti. Ono što je po meni mjerilo je povjerenje građana. U svakodnevnoj komunikaciji, na ulici s ljudima, vidim da situacija nije dobra. SDP neće na izborima proći loše kao što se u nekim anketama prognozira, ali SDP nije mala stranka, ne treba biti zadovoljan mrvicama - rekla je Antunović, koja je istaknula da taj proces nije počeo s ovom garniturom, već davno prije. Rekla je da se stranka rastače već deset godina, da je i sama na to upozoravala i da je to razlog zašto se maknula izvan aktivne politike.



Kao problem SDP-a istaknula je i kadrovsku devastaciju te je rekla da SDP nije pripremljen da prođe na izborima.