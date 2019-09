Velika prijetnja istarskom turizmu: Širi se nesnosan smrad - građani su na nogama

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Upravo je Grad Pula osnivač društva s većinskim učešćem od 51 posto, dok 49 posto drži Istarska županija, piše Glas Istre.

Zbog smrada s Kaštijuna prošlog su tjedna prosvjedovali građani. Bilo je samo pitanje dana kada će mještanima prekipjeti i kada će se ponovno dići na noge kao što je to bile prije desetak godina kroz organiziranje građanskih inicijativa. Najavljuju i nove prosvjede, a zatražili su jasne odgovore što se kani poduzeti u vezi s nesnošljivim smradom koji dopire do njihovih kuća. Traže hitno rješenje. Zbog Kaštijuna im je ugrožena egzistencija, jer većina njih se bavi turizmom, a mnogi su morali umirivati turiste i objašnjavati im zašto smrdi u apartmanima u kojima borave. Naravno, građani strahuju i zbog zraka koji udišu, a time i za svoje zdravlje, iako u Kaštijunu uvjeravaju da su svi parametri u granicama normale.

Najugroženija naselja

No, mjerna stanica u sklopu centra koju je društvo Kaštijun platilo pola milijuna kuna u dva je navrata pokazala pomalo zastrašujuće podatke. Iako se ne navode nikakva pojašnjenja, građani su se s pravom zabrinuli što to udišu i kakvi su to spojevi u zraku. Indeks onečišćenja s mjerene stanice prvi je put pokazivao 211 te je bio označen crvenom bojom koja predstavlja vrlo visoku vrijednost. Drugi je put nakon požara u Metisu indeks bio još viši te je iznosio 216, no iz Uprave se nisu udostojili upozoriti građane i objasniti o čemu se radi.

O vrijednostima na stanici skeptična je i medulinska vlast pa najavljuju uvođenje vlastitih mjernih stanica. Dosad je jedino medulinski načelnik Goran Buić dao podršku mještanima.

- Ne znamo kako funkcionira taj nesretni Kaštijun koji nam je praktički nametnut. Često s njega dimi i smrdi, zbog čega sam i uputio dopis županu. Ljetos nam je stigao i dopis ACI marine Pomer, jer su se gosti žalili da nešto strašno smrdi. Želim dogovoriti organizirani obilazak Kaštijuna ne bi li sami vidjeli da li to radi ili ne, i kako radi. Ne želim da budemo žrtva nečega što nismo ni htjeli na svom području, a zbog čega smo već izgubili i neke od većih investicija, izjavio je Buić na sjednici Općinskog vijeća.

Najugroženiji smradom upravo su mještani Medulina, Vinkurana i Banjola, a "miomiris" trulog i ustajalog smeća u par se navrata osjetio i do Pule. Građani traže veću transparentnost Uprave Kaštijuna, a zahtijevaju da se odustane od spalionice. Prema zadnjim informacijama koje imaju novinari Glasa Istre, gradnja spalionice, barem zasad, nije u planu, već bi se nadomak postrojenja izgradila energana u kojoj bi se koristilo gorivo iz otpada te bi se proizvodila električna energija. Kao što je to nedavno potvrdio pročelnik Županijske Uprave Valerio Drandić, za gradnju energane zainteresirani su kineski investitori.

O sve ozbiljnijem problemu u kojem se nalazi novi centar, a koji je rezultat premalenog kapaciteta s obzirom na količine smeća koje dolaze iz cijele Istre, još se ni jednom riječju nije oglasio predsjednik Skupštine društva Kaštijun i gradonačelnik Pule Boris Miletić, kao ni predsjednik Nadzornog odbora društva Duško Kišberi, ujedno i šef kabineta istarskog župana.

Promašena investicija

Treba podsjetiti da je upravo Grad Pula osnivač društva s većinskim učešćem od 51 posto, dok 49 posto drži Istarska županija. Iako se najavljivala promjena vlasničke strukture, na službenim stranicama društva još uvijek stoji da su osnivači Grad Pula i Istarska županija. Do kad će nadležni u Gradu Puli ignorirati probleme koji im se događaju pred nosom, a koji već dugo potresaju enormno skupu tvornicu otpada, znaju samo oni. Ni novi istarski župan Fabrizio Radin nije se dosjetio prokomentirati ovu vrlo kriznu situaciju u Centru, a koja je zbog loše odrađenog posla i smrada ozbiljna prijetnja istarskom turizmu, ali i nekim planiranim investicijama. Stoga su novinari Glasa Istre novog župana pitali što misli o recentnim događanjima te smatra li da je radi silnih nedostataka koji svakim danom isplivavaju na površinu ŽCGO vrlo skupa, ali i promašena investicija.

Nažalost, preko tajnica iz svog kabineta Radin je poručio da izjave ne daje "uživo", već će na pitanja odgovoriti pisanim putem. Dakle, na pitanje je li Kaštijun promašena investicija iz Glasa Istre nisu dobili konkretan odgovor.