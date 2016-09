S tranzicijskog trona spali na 2. mjesto po siromaštvu

Maruška Vizek, nova ravnateljica Ekonomskog instituta Zagreb/Jurica Galoić/PIXSELL

Zagrebački Ekonomski institut procjenjuje da je gospodarstvo dosegnulo plafon i slijedi usporavanje rasta na 2,2% u trećem kvartalu.

Pokazuje to dorađeni indeks CEIZ koji daje mjesečnu ocjenu stanja gospodarstva i mjesečnu projekciju stope rasta BDP-a u tekućem tromjesečju. "Do usporavanja dolazi čak i uz odlične pokazatelje u turizmu. To ...