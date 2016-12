S plaće joj skidaju tuđi dug za mobitel

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Tajana Galić-Marković, 28-godišnja samohrana majka iz Splita, dobila je za ovaj Božić najgore moguće iznenađenje. Kako piše Slobodna Dalmacija, nad računom joj je provedena ovrha za račune koje je izdao Tele2 za mobitel, tablet i dvije pretplate koje nikad nije ni naručila ni ugovorila ni preuzela, a za sve to ima prilično jake dokaze.



No, teleoperator ne želi saslušati njezine argumente, kaže ona, nego su joj odgovorili da im, ako je zaista riječ o krađi osobnih podataka, dostavi "pravomoćno rješenje, odnosno odluku nadležnog tijela o počinjenom kaznenom djelu ukoliko nadležna tijela pravomoćno utvrde da je došlo do počinjenja kaznenog djela". Koje bi to tijelo trebalo biti, nemoguće je zaključiti prema ovom odgovoru. Valjda bi to trebala biti pravomoćna sudska presuda, a za to bi trebale proći godine, no Tele 2 ne želi ni pauzirati ovrhu barem dok policija i Državno odvjetništvo ne utvrde što se točno dogodilo.



– Ja od njih i ne tražim da odustanu od ovrhe, nego samo da je privremeno obustave dok se ne utvrdi govorim li istinu – objašnjava Tajana Galić-Marković, koja je zbog ovrhe dovedena u nemoguću situaciju jer je, osim što je samohrana majka, i podstanarka.



– Ukupno je riječ o dugovanju od oko 15 tisuća kuna za dva ugovora sklopljena 6. i 15. travnja prošle godine. Ugovori su sklopljeni preko web-shopa, a roba je isporučena u Zagrebu. Kad sam u Fini dobila informaciju da mi je zbog ovrhe skinut novac s računa, obratila sam se Tele 2 da mi dostave te ugovore na uvid. Tada tek nastaje šok, jer vidim da su ugovori i potpisani u moje ime, da mi je falsificiran potpis. Na ugovorima je fotokopija moje stare osobne iskaznice, u vrijeme sklapanja ugovora nevažeće. Štoviše, zahtjev za novom osobnom iskaznicom podnijela sam na šalteru PU Splitsko-dalmatinske baš na dan kad je nepoznata osoba u Zagrebu preuzela tablet koji je ugovorila. Nije mi uopće jasno kako je dostavna tvrtka mogla nekoj nepoznatoj osobi predati tu opremu bez predočenja osobne iskaznice, no jasno je da ja nisam mogla biti u isto vrijeme na policijskom šalteru u Splitu i u Zagrebu – kaže mlada Splićanka.