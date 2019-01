S novim sustavom naplate vozači više neće morati zaustavljati vozila da plate cestarinu

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

S novim sustavom naplate cestarine na autocestama kojima upravljaju državne tvrtke Hrvatske autoceste i Autocesta Rijeka - Zagreb koji predlažu španjolski savjetnici, vozači više neće morati zaustavljati vozila da plate cestarinu ako je plaćaju gotovinom ili karticom, a neće morati ni usporiti na 40-ak kilometara na sat imaju li ENC i prolaze li kroz prolaz za brzi ENC. A tih prolaza ima samo na velikim naplatnim postajama. Sad i za plaćanje ENC-om, uglavnom, vozilo mora stati kako bi se očitao taj uređaj, piše Večernji list.

Na hrvatskim autocestama trenutačno se oko 37 posto transakcija obavlja ENC-om. To je pak dobra podloga za uvođenje DSRC-a (Dedicated Short-Range Communications) koji je naprednija verzija ENC-a. Vozila i u tom sustavu imaju transponder, ali koji se može očitavati pri puno većim brzinama. Savjetnici kao alternativu DSRC-u predlažu plaćanje cestarine preko registarskih oznaka. Za to nije potreban nikakav uređaj, ali će se korisnici koji će htjeti tako plaćati cestarinu morati registrirati pri HAC-u i ARZ-u. Za novi sustav bitno je da će se cestarina i dalje naplaćivati po prijeđenom kilometru, kao i dosad. A to je puno pravednije rješenje nego uvođenje vinjeta što su neki priželjkivali. Njihov glavni argument pri tome je bio da bi s vinjetama nestale gužve na naplatnim kućicama u špici sezone. Novi sustav također isključuje naplatne kućice, no to ne znači da gužvi i dalje neće biti, kao što ih ne bi anulirale ni vinjete. Naime, u Lučkom se, primjerice, kolone stvaraju zbog velikog priljeva vozila s drugih autocesta, a to će tako biti i s novim sustavom, kao što bi bilo i s vinjetama.

Stoga će se morati proširiti kapaciteti na tom dijelu autoceste. Savjetnici su kao alternativu DSRC-u imali satelitsku naplatu cestarine, no ta je tehnologija puno skuplja od predložene i uvođenje tog sustava koštalo bi više od milijarde kuna. HAC i ARZ su u procesu restrukturiranja, nakon uspješnog refinanciranja i restrukturiranja duga cestarskog sektora, sad slijedi i njegovo poslovno restrukturiranje. Novi sustav naplate cestarine dio je programa restrukturiranja tog sektora, a koji se, začuđujuće za državu u kojoj malo što funkcionira, zasad provodi prema planu.