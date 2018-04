S milijunskim ulaganjem došli su brojni posjetitelji

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Obje županijske uzdanice u Topuskom, Lječilište Topusko i Top Terme, 2017. su završili u plusu, a za 2018. najavljuju velike investicije i očekuju još bolje rezultate, piše Lokalni.hr

Zaposlili 11 djelatnika

"Lječilište je imalo još jednu uspješnu godinu s pozitivnim rezultatom od 1,4 mil. kuna, a ulaganja su u odnosu na 2016. veća za milijun kuna ", kazao je ravnatelj dr. Domagoj Mosler. Naime, Lječilište je podosta dislocirano u odnosu na veća gradska središta, a prometna povezanost javnim prijevozom prema Topuskom nije dobro.

Usto nedostaje liječnika, ističe dr. Mosler. No unatoč tome,bilježe rast privatnih korisnika, uz onih 58 posto pacijenata koji u lječilište stižu preko HZZO-a.

Dr. Mosler taj povećani priljev smatra rezultatom ulaganja u uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta te modernizaciju prostora, što je dovelo do bolje kvalitete smještaja, koji je inače bio problem Lječilišta. "Uloženo je 1,8 milijuna kuna u uređenje zgrade Petrova gora, a nabavljena je i oprema vrijedna milijun kuna, sve sa svrhom podizanja kvalitete pružene usluge i smještaja", napominje dr. Mosler.

Unatoč gubitku dijela zdravstvenog osoblja Lječilište je lani zaposlilo 11 djelatnika, a ove će godine nastaviti ulagati u smještajne kapacitete te u objekt Blatne kupke za čiju obnovu u idućim godinama planiraju dati više od 20 milijuna kuna. U planu je i potpuna energetska obnova zgrade Petrova gora za koju očekuju devet milijuna na temelju natječaja Ministarstva graditeljstva.

Obnova Barice

Onaj komercijalni dio iskorištavanja poznatih i visokokvalitetnih termalnih voda u Topuskom pokriva tvrtka Top Terme. Uspješna lanjska turistička sezona u Hrvatskoj odrazila se i na njihovo poslovanje pa su u odnosu na 2016. povećali prihode za 5 posto, a broj noćenja za 6,7 posto.

"U 2017. smo ostvarili 51.350 noćenja. Isto tako povećani su prihodi s prodanim ulaznicama i hranom na otvorenim bazenima. To je dovelo do pozitivnog poslovanja u 2017., što je treća godina zaredom da su Top Terme u plus", govori direktorica dipl. Ing. Đurđa Kovačević koja priželjkuje 54.000 noćenja ove godine. Kako bi to postigli, već su pripremili paket-aranžmane, a puno očekuju od novog srpanjskog projekta “Kraljica jezera”. Ove je godine, do otvaranja vanjskih bazena početkom lipnja, u planu sanacija starog bazena (tzv. Barice) te sanacija sportske dvorane u što će uložiti više od milijun kuna, a za uređenje apartmana i soba predvidjeli su daljnjih 690.000 kuna koje očekuju od HTZ-a.