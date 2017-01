Ryanair reagirao na informaciju o ukidanju jedne od popularnih linija iz Hrvatske

FOTO: Daniel Bockwoldt/DPA/PIXSELL

"Nismo još finalizirali ljetni raspored letenja za Osijek", stoji u kratkoj izjavi koja je stigla na adresu Poslovnog kao reakcija na tekst kojeg smo jučer objavili i informaciju da se ukida jedna od napopularnijih linija te kompanije iz Hrvatske, Osijek - London.

No, ako je suditi po istupima Domagoja Marinića, direktora Zračne luke Osijek teško se može očekivati promjena situacije.

"Nemamo službenu potvrdu i objašnjenje Ryanaira. Dapače, čak smo prije desetak dana od Ryanaira dobili najavu da se od 27. ožujka nastavljaju letovi na liniji Osijek - London. Tek u ponedjeljak pojavila se informacija da su mailom sve putnike koji su rezervirali karte za buduće letove obavijestili da ih neće biti. Zaključujemo da je najveći razlog taj što ZL Osijek od 2017. više nije aerodrom s kojeg leti samo jedna inozemna kompanija, odnosno Ryanair, nego su se sada pojavili i Wizzair i Eurowings. Za sve moramo osigurati transparentne i nediskriminirajuće uvjete, jer to, uostalom, nalažu i propisi Europske komisije", kazao je Marinić za Glas Slavonije. Naveo je da "Ryanair nije tražio klasične subvencije, nego da im ZL Osijek na njihovoj web-stranici plaća reklamu za ove letove Osijek - London".

"Ne mogu iznijeti o kojim je iznosima riječ, jer je to poslovna tajna, ali nisu mali, dapače. Iz više razloga nismo mogli pristati na to. Kao prvo, ako protežiramo jednu kompaniju, riskiramo opravdane pritužbe ostalih i visoke kazne. Kao drugo, linija za London bila je iznimno dobro popunjena i nije bilo valjanog razloga za plaćanje reklame. I kao treće, taj bi iznos trebali izdvojiti naši suvlasnici, Grad Osijek i Osječko-baranjska županija, odnosno Hrvatska turistička zajednica, a to bi bilo vađenje novaca izravno iz džepova poreznih obveznika. Oni u svojem proračunu za 2017. nisu niti predvidjeli te iznose", pojasnio je direktor.

Na pitanje planiraju li ponovno poslovati s Ryanairom direktor Marinić je rekao da ne zna.

"Poznato je kako Ryanair nije ugodna kompanija za suradnju. Najčešće je komunikacija jednostrana, oni ne trpe konkurenciju, ne iznose svoje planove... Wizzair i Eurowings znatno su korektniji i poslovniji. Vjerujem da ćemo s njima i s drugima razviti dobru zračnu mrežu", zaključio je.