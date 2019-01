Ruski državljanin optužen u Splitu jer nije isplaćivao plaće radnicima

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ruskog državljanina (59) je splitsko Općinsko državno odvjetništvo optužilo da kao vlasnik tvrtke koja je poslovala u restoranu na području Splitsko-dalmatinske županije nije četvorici zaposlenika isplaćivao plaće, oštetivši ih za više od 62 tisuće kuna, a tereti ga i da je poreznoj upravi lažno predočio da je isplaćivao plaće te nije uredno vodio poslovne knjige.

Splitsko tužiteljstvo objavilo je na internetskim stranicama da 59-godišnjeg Rusa optužnicom tereti da je lani počinio kaznena djela neisplate plaća, krivotvorenja službene ili poslovne isprave te povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga.

Optužen je da kao odgovorna osoba u splitskoj tvrtki četvorici svojih zaposlenika nije isplatio dospjele plaće, niti im je do kraja mjeseca u kojem je plaća dospjela dostavio obračune o neisplati dospjelog iznosa plaće.

Zaposlenike oštetio za 62 tisuće kuna, Poreznoj upravi lagao da je isplatio plaće

To je, tvrdi tužiteljstvo, bio dužan učiniti iako je poslovni račun tvrtke blokiran tek od 14. kolovoza 2017. te unatoč činjenici što je tvrtka poslovala i ostvarivala promet i u vrijeme blokade računa. Na taj je način zaposlenike oštetio za više od 62 tisuće kuna.

Optužnicom mu se stavlja na teret i da je na JOPPD obrascima za prikupljanje podataka o ukupno ostvarenim primicima po pojedinom poreznom obvezniku odgovarajući stupac za zaposlenike popunio krivom oznakom koja je označavala neisplatu plaća. Poreznoj upravi predočio je lažne podatke da su plaće isplaćene, iako je znao da plaće na koje se priloženi JOPPD obrasci odnose nisu isplaćene.

Rus je optužen i da tijekom poslovne 2017. nije uredno vodio poslovne knjige te nije Poreznoj upravi podnosio porezne prijave, niti je Fini podnosio potrebna financijska izvješća u kojima bi bili naznačeni poslovni prihodi i rashodi tvrtke koja je poslovala u njegovu restoranu.

Zbog neisplate plaća prijeti mu kazna do tri godine zatvora

Inače, prema Kaznenom zakonu, tko ne isplati dio ili cijelu plaću jednom ili više radnika kaznit će se kaznom zatvora do tri godine, i to onaj tko ne daje podatke ili daje netočne podatke za određivanje plaće i na taj način je ne isplaćuje ili isplaćuje djelomično.

Kaznenim djelom neisplate plaća neće se smatrati situacija kada je do neisplate došlo zbog nemogućnosti raspolaganja financijskim sredstvima na računu poslodavca, ili nedostatka financijskih sredstava na računu poslodavca koji nisu nastali s ciljem izbjegavanja isplate plaće. Ako počinitelj naknadno uplati zaostale plaće može se osloboditi kazne.

Vlasnika tvrtke koji u službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke, ili ne unese kakav važan podatak, ili pak svojim potpisom i službenim pečatom ovjeri takvu ispravu, knjigu ili spis s neistinitim sadržajem, ili onaj koji svojim potpisom ili službenim pečatom omogući izradbu isprave, knjige ili spisa s neistinitim sadržajem, kaznit će se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

I neistinita službena ili poslovna isprava predviđa kaznu do tri godine zatvora

Zatvorskom kaznom do tri godine kaznit će se onaj koji neistinitu službenu ili poslovnu ispravu, knjigu ili spis iskoristi u službi ili poslovanju kao da su istiniti.

Tko ne vodi trgovačke knjige ili poslovne knjige koje je po zakonu obvezan voditi, ili ih vodi tako da je otežana preglednost poslovanja ili imovinskog stanja, ili pak uništi, prikrije, ošteti ili na drugi način učini neuporabljivima trgovačke ili poslovne knjige ili poslovne isprave koje je obvezan čuvati, kaznit će se zatvorom do tri godine. Tko to kazneno djelo počini iz nehaja prijeti mu zatvor do jedne godine.