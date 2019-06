Rojs: Iza Škorine kandidature stoje mračne sile

Foto: Željko Lukunić / Pixsell

Potpredsjednik Hrvatskog generalskog zbora Ljubo Ćesić Rojs komentirao je predsjedničku kandidaturu Miroslava Škore, piše N1.

"Žalosti me kad sam vidio tko sve podržava mojeg prijatelja Miroslava Škoru, da ga podržavaju bivši veleizdajnici Ivo Josipović i Stipe Mesić. Svi koji budu davali glas za Škoru, to je glas za Stipu Mesića i tko zna kakve mračne sile. Toga nisu ni svjesni ljudi koje je sada uhvatila euforija. On je dobar glazbenik, ali pobijedit će aktualna hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović", kazao je Ljubo Ćesić Rojs.

"Nije lako kad preuzmete vlast. Miroslav Škoro je bio zastupnik u Hrvatskom Saboru. Napustio ga u pola mandata. Morate se boriti kroz institucije vlasti. Ja sam bio četiri godine. Nisam napustio, nije mi palo na pamet. Isto tako, bio sam progonjen od stranke čiji sam bio član... Vidjeli smo prije par dana kad smo obilježavali obljetnicu Hrvatske demokratske zajednice, najjača stranka u Hrvatskoj, da je javno podržala Kolindu Grabar-Kitarović"