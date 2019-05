Rimac planira gradnju kampusa za 2.000 zaposlenika u investiciji od 100 milijuna eura

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mate Rimac objavio je u utorak početak suradnje s južnokorejskim Hyundaijem. Ranije je izvršni dopredsjednik ove tvrtke dva puta dolazio u Hrvatsku, a potpis ugovora vrijednog 600 milijuna kuna znači da će Rimac odsad raditi s automobilskim divom čija se vozila proizvode u velikim serijama.

"Dovoljno je reći da Hyundai ima 250 milijardi dolara prihoda, što je četiri puta više od hrvatskog BDP-a. Znači, to je firma koja je četiri puta snažnija od cijele hrvatske ekonomije. Jako je značajno da imamo partnerstvo s tako snažnom firmom", rekao je Rimac Indexu.

U Rimac Automobile ranije je već investirao i Porsche.

"S Porscheom imamo savršeno strateško partnerstvo. Radi se o kompaniji koja je najbolja u hi-performance vozilima, i to je ono gdje mi želimo ići, a Hyundai je velikoserijski proizvođač koji se kao kompanija želi mijenjati, autoindustrija se jako mijenja i u nama vide nekoga tko vidi gdje industrija ide i žele da im mi pomognemo u tom prijelazu", objašnjava.

"Vlasnik Porschea je Volkswagen, sada ulazi i Hyundai, a oni su konkurenti. To pokazuje koliko smo poželjni partner. Mislim da je to presedan u industriji. No mi smo od početka jasno rekli da ne želimo biti podružnica ni Hyundaija, ni Porschea. Neovisni smo i zanimljivi jer smo drugačiji", govori Rimac.

Kako raste proizvodni kapacitet, tako se povećava i broj zaposlenih u Rimac Automobilima. Trenutna lokacija postala je pretijesna pa Rimac planira izgradnju novih prostora.

"Na ovu lokaciju smo došli kada je bilo 12 ljudi, a sada nas je preko 500 i jako nam je izazovno tako raditi. To je zapravo glavni problem firme. Sada imamo još jednu lokaciju u Velikom Trgovišću, gdje smo proširili proizvodnju, prebacili smo veliki dio proizvodnje tamo. Ali dugoročno ne želim raditi “zakrpe”, nego riješiti problem jednom zauvijek. Tako smo odlučili graditi kampus koji će biti stvarno nešto posebno. Imam vrlo jasnu viziju toga, napravio sam za arhitekte upute na 100 stranica, detaljno objašnjenje što želim. Želim da to bude puno više od samo naše lokacije, da ima i javnu funkciju. Da mogu doći u naš park, u naše restorane, u proizvodnju. Vidjeti kako sve to skupa izgleda. U sklopu kampusa bismo imali razvoj i proizvodnju, hotel za naše zaposlenike, smještaj za one koji dolaze izvana, proizvodnju vlastite hrane, uzgoj životinja, vrtiće za djecu zaposlenika. To projektiramo za 2.000 zaposlenika. Jedan od uvjeta koji sam dao arhitektima jest da nema ograda, da svi mogu slobodno doći. Radi se o velikoj investiciji od 80 do 100 milijuna eura", najavljuje Rimac još jedno veliko ulaganje.