Revidiranje revizora u slučaju Agrokora tražit će vjerovnici

Korporativni vjerovnici morali bi dodatno provjeriti izloženost sumnjivoj naplati od članica koncerna

Slučaj Agrokor na više razina otvara pitanja u pogledu uloge revizije. To podrazumijeva ulazak u fazu 'češljanja' poslovnih izvješća što po nekima uključuje i prelijevanja unutar sustava, ali i navodne transakcije usmjeravane u inozemstvo.

Ukratko, priljevi i odljevi te prikaz ukupne slike poslovanja mogli bi se naći u fokusu novog revizora jer se u slučaju urušavanja najvećeg hrvatskog poduzetnika otvara razumljiva mogućnost pokretanja procesa tzv. revidiranja revizora, tj. ponovnog revidiranja izvještaja od strane neutralnog revizora. No, to bi značilo i odluku izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka o uvođenju kontrole neovisnog revizora, što revizorska struka - pozdravlja.

"U konkretnom slučaju može biti golema odgovornost revizora pod uvjetom da se utvrdi da GFI ne prikazuju istinit i pošten pregled imovine, obveza, kapitala i financijskog rezultata", kaže Vlado Brkanić iz RRiF-a dodajući da indicije postoje, ali to se treba dokazati. Revizori se osiguravaju kod osiguravateljskih kuća i šteta se pokriva iz osiguranja, ali je polica u maloj svoti, i prema nekim informacijama iznosi 50.000 eura. Ako je šteta veća tada izravno ide na teret revizorske tvrtke, ili čak osoba. Podsjetimo i da je svjetski igrač Arthur Andersen kao revizorka tvrtka nestao jer je potpisivao GFI američkog energetskog Enrona koji nisu bili istiniti, a u njih su vjerovali dioničari, ulagači i banke.

Što se tiče članova Uprave, u toj situaciji i oni bi bili u problemu jer je Uprava uvijek odgovorna za pripremu i sastavljanje financijskih izvještaja, kaže Brkanić, što znači i da članovi Uprave mogu odgovarati za prijevaru vjerovnicima i ulagačima. "Svi korporativni vjerovnici u svom GFI za 2016. morali bi dodatno provjeriti izloženost u sumnjivoj naplati od članica koncerna te za procijenjene gubitke smanjiti svoj financijski rezultat", navodi Brkanić koji smatra da će dio tražbina s velikom vjerojatnošću svi morati otpisati.

Događaji u koncernu nakon izvještajnog razdoblja - do postupka izvanredne uprave izraženi kroz probleme zaduženosti i nelikvidnosti, smanjit će mnoge dobitke korporativnog sektora, a neke možda čak odvesti i u gubitak. S druge strane, kako Uprave članica koncerna na toj funkciji ostaju po zakonskom automatizmu, ako ne dođe do smjena budući da povjerenik čini skupštinu svakog društva, uz operativno poslovanje kao glavni zadatak Todorićevih menadžera dolaze porezna izvješća (do kraja travnja) te objava GFI za 2016.

Što se kontrole revizora tiče, nagađa se da postoje zainteresirani vjerovnici koji imaju poslovnu logiku to zatražiti od izvanrednog povjerenika. Iz redova su vjerovnika po obveznicama, a dobili su svog člana u vjerovničkom vijeću. Njihov stav prema ulozi revizije mogao bi zakotrljati većinu u vijeću, tijelu iz čijeg se sastava iščitava dominantna snaga financijskog sektora kroz predstavnike. Očekuje se i da će to vijeće biti glavna poluga upravljanja: iako faktično upravlja povjerenik, sve odluke od značaja donosi vijeće, tj. tko drži većinu taj i upravlja.