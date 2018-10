Restrikcije u oglašavanju hrane djeci i maloljetnicima mogu imati negativan utjecaj

Foto: PD

Portorož u Sloveniji od srijede do petka domaćin je Međunarodnog festivala kreativnih industrija Golden Drum, a u svom jubilarnom 25. izdanju predstavit će 1200 kreativnih ideja agencija iz 28 zemalja. Na Golden Drumu dodjeljuje se i nagrada Zlatna ruža (Golden Rose), kojoj se nada 196 agencija, te nagrade Golden Net (u konkurenciji je 28 agencija) te Golden Dragon, za koju se bore 103 agencije. O kretanjima na tržištu oglašivačke industrije, ulozi Golden Druma u njenom osnaživanju, te usporedbi slovenskih i hrvatskih iskustava govori direktorica festivala Mojca Briščik, ujedno čelnica slovenske oglašivačke komore.

Golden Drum je u Portorožu već 25. put. Za ovu godinu najavili ste neke radikalne novosti. O čemu se radi?

Radi se o natjecanju koje je srce festivala. Ove godine smo uveli intrigantnu distinkciju između WHAT i WHY kategorije. What ostaje posvećen tradicionalnim kategorijama kao što su film, print, radio ili outdoor, dok

Why želi potaknuti pitanja o samoj srži komunikacijske profesije: zašto radimo to što radimo? Ova kategorija će pokazati efikasnost različitih komunikacijskih praksi, ali i postaviti pitanja o etici u oglašavanju i održivoj odgovornosti profesije.

Ambicija ovog festivala je, nagrađivanjem najradikalnijih ideja, podići standard socijalne dimenzije komunikacije. Dosad su radovi sa socijalnim ili dobrotvornim porukama bili raspršeni po raznim kategorijama, ali nisu bili u konkurenciji za najviše nagrade. Ove godine uvedena je ekskluzivna kategorija Social Good, a autori najboljeg rada u toj kategoriji prvi će put otići s festivala s nagradom “The best of Good”.

Više o obje kategorije: WHAT je fokusiran prvenstveno na individualne radove koji pomiču granice u tradicionalnim grupama Film, Print, Out of Home, Audio, Digital & Mobile, Reach, Integrated i Craft. Kategorija WHY preispituje krajnji cilj svake intervencije u komunikacijskom krajoliku dijeleći ih u grupe Activation, Brand Building, Functional Efficiency, Entertainment, Innovation, Local spirit, Pop Culture Impact i Social Good.

U ovim izazovnim vremenima bili smo dovoljno hrabri za te značajne projmene u natjecanju, a s obzirom na izuzetne rezultate prijavljenih radove ove godine, kojih je više nego lani – vjerujemo da se to isplatilo.

Po čemu se Golden Drum razlikuje od sličnih festivala u Europi i svijetu?

Golden Drum je festival duge tradicije koji nudi odlične prilike za učenje novih stvari, susrete sa starim i novim prijateljima i kolegama, ali i za ono najvažnije – inspiraciju za buduće radove koje ćete pronaći na lijepim

mjestima poput Portoroža.

Ono što je specifično za naš festival, po mojem mišljenju, je otvorenost i pristupačnost. Golden Drum je najpristupačniji festival u Europi, mjesto gdje možeš osobno susresti svoje idole/profesionalce iz industrije, porazgovarati s njima i uživati u njihovom društvu.

Koji su vodeći trendovi u oglašavanju ove godine?

Na prvo mjesto bih stavila transparentnost i iskrenost. Iskrenost poput integriteta brenda, vodi do povjerenja koje se odražava u boljim prodajnim rezultatima. Tu je i ogroman porast influencerskog marketinga i digitalnih zahtjeva koji vode do većeg broja digitalnih profesionalaca. Primjetan je i trend gdje se više posla obavlja in-house, posebno kada se radi o brendiranom sadržaju. Glavni razlog za to vjerojatno je trošak. Porast broja konzultantskih tvrtki koje kupuju agencije, pretežno u digitalnom sektoru, još je jedan trend.

Može li oglašivačka industrija inzistirati na kreativnosti i originalnosti kada su budžeti danas toliko limitirani?

Trebala bi. Ipak su kreativne ideje centar komunikacije brenda. Možemo ih kontrolirati tehnologijom (svake vrste), ali bez kreativnosti nećemo postići isti rezultat. Kreativna ideja čini razliku.

Uvjerena sam da će prvi sugovornik klijenta uvijek biti oglašivačka agencija koja kontrolira područje kreativnosti, a tek će se nakon toga okrenuti konzultantima, koji znaju kako upravljati najvažnijim aspektima kako bi se ostvario cilj, podatak.

Na čelu ste Slovenske oglašivačke komore. Što nam možete reći o oglašivačkom tržištu u svojoj zemlji?

Suočavamo se s raznim izazovima. Prvi je GDPR. Uvelike je utjecao na one koji nisu bili spremni za tu tranziciju. Važna je i transparentnost u zakupu medija i medijskim istraživanjima te sve veći uspon influencera.

Postoji sve više opcija za velike brendove koji rade sa srednjim ili mikro influencerima. A oglašivači imaju priliku redefinirati influencerske programme.

Kako ima mnogo proizvođača hrane među najvećim nacionalnim oglašivačima, nove restrikcije u oglašavanju HFSS hrane djeci i maloljetnicima mogu imati negativan utjecaj. Dodatno, s obzirom na malu veličinu slovenskog tržišta, vjerujem da je to i u Hrvatskoj slučaj, mnogi globalni oglašivači zatvaraju ili smanjuju urede u Sloveniji, pa se marketinške aktivnosti često vode iz Zagreba ili Budimpešte.

Osim toga, marketingaši u Sloveniji, a vjerojatno i u Hrvatskoj, zatrpani su novim taktikama, novim alatima i novima formatima sadržaja. Društvene mreže nastavljaju donositi inovacije i graditi nove načine dosega publike, a marketinški djelatnici su pod pritiskom dokazivanja kako njihove postojeće socijalne strategije zaslužuju da se u njih i dalje investira. Buduće investicije moraju pokazati utjecaj na poslovanje, ne samo broj lajkova ili pratitelja. Zato ćemo se ove i iduće godine više baviti poboljšanjem implementacije postojećih strategija, a manje eksperimentiranjem.