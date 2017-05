Rekordna 2016. - slučajnost ili novi trend?

Grašak je na vrhu ljestvice najvećeg rasta proizvodnje/FOTOLIA

Hrvatska poljoprivredna ostvarila je u 2016. rekordne rezultate u biljnoj proizvodnji, pri čemu su posebno rekordi napravljeni u proizvodnji graška, limuna, uljarica i šećerne repe.

Podaci DZS-a pokazuju da su dobre klimatske prilike prošle godine utjecale na visoke prinose kod gotovo svih usjeva, dok je nešto lošije bilo u voćarstvu zbog lanjskog mraza. Najveći rast površine, od gotovo 46 posto u usporedbi s 2015., bilježe suhe mahunarke, što je povećanje od gotovo 1019 hektara. Porasle su i površine pod rasadnicima te svježim povrćem i jagodama. Uljana repica rodila je najviše u posljednjih 26 godina, dok je i šećerna repa zabilježila najveći prirod po hektaru od 1990. Kod repice je ostvaren prinos veći za gotovo 100%, dok je kod ječma plus 36 posto, a pšenice gotovo 27 posto. Prinos po hektaru repice je bio gotovo pola tone veći, dok se prirod kukuruza povećao za 2000 kilograma. Prirodi ječma i pšenice povećali su se za 300 kilograma po hektaru, a šećerna repa je ostvarila rast od 21 tone.

125 posto skočila je u 2016. proizvodnja limuna na 571 tonu

Povećani su i prinosi soje za 900 kilograma, lucerne za 2000 kilograma i silažnog kukuruza za 5800 kilograma. Prirod krumpira po hektaru povećao se za 2700 kilograma. Rast proizvodnje uljarica, posebice repice i soje, dogodio se nakon što smo ušli u projekt Dunav Soja, koji provode podunavske zemlje, od Austrije, preko Slovenije, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, Srbije i dr., koje su se okrenuli proizvodnji NON-GMO soje koja je sve traženija na svjetskom tržištu. Soja je danas glavna hrana u svijetu, koristi se u razne svrhe i kod prerade može biti iskorištena i do 100 %. "U kratkom roku smo utrostručili proizvodnju, otkupna cijena je dobra i kreće se čak do 2,45 kune za kilogram, a došli smo do sjetve od oko 85.000 ha što je izuzetno dobro. Soja ima kupca i potražnja na globalno tržištu za njom velika", kaže Ernest Nad iz Županijske komore Osijek.

196 posto na 3985 tona rasla je lani proizvodnja graška čime je to povrće apsolutni rekorder

Dodaje kako je pomak učinjen i kod uljane repice, koja ima tržište i neograničenu potražnju, zbog proizvodnje ulja, stočne hrane i u korištenju u proizvodnji alternativnih izvora energije, farmaceutskoj i drugim industrijama. U proizvodnji povrća i voća bilo je oscilacija kod pojedinih proizvodnji. Jagoda bilježi jednu od rekordnih proizvodnji u posljednjih 26 godina i to gotovo 928 tona u usporedbi s 2015. Povećana je i proizvodnja mandarina za 16.466 tona, mrkve za 6636 tona, lubenica za 4197 tona, paprike za 3409 tona, graha za 1156 tona, višanja za 1826 tona, dinja za 915 tona i poriluka za 273 tona. Kod limuna je u odnosu na godinu ranije zabilježen rast od 124 posto, a proizvedeno ga je 571 tona. Pod utjecajem nove politike hektari pod ugarima (zemljom koja se "odmara od proizvodnje") prepolovljeni su. Pod ugarima je bilo 15.924 ha, što je i dalje dosta visokih oko dva posto svih ukupnih površina, ali ipak manje nego 33.725 ha iz 2015. godine.