Rat trgovaca za radnicima: Kvalitetnim ljudima nude dvostruko veće plaće, bonus od 500 kuna za svakog 'prebjega'

Foto: Getty Images

Zbog nedostatka radne snage trgovci su prisiljeni ratovati za potencijalne djelatnike, a za prijelaz novom poslodavcu radniku se obećavaju bolji uvjeti i veća plaća, a ako sa sobom dovede još kojeg kolegu dobiva i novčanu nagradu, i to od 300 do 500 kuna. Situacija je takva da stalne radnike jedan dio trgovaca zadržava dajući im čak i dvostruko veću plaću (uglavnom na otocima op.a.), dok drugi dio prodavačima dijeli stimulacije, u iznosu oko 1000 kuna mjesečno, piše Slobodna Dalmacija.

– Informacije o stimulacijama dobivamo s terena, od našeg članstva. Na početku turističke sezone dobar dio radnika uspije izmamiti i povećanje koeficijenta. Ovakvim su potezima trgovaca koji proizlaze iz pukog očaja stalni radnici, naravno, zadovoljni, no to dugoročno ne rješava probleme u ovom sektoru. Nakon sezone obično se sve vrati na staro, no ono što mi u Sindikatu trgovine vidimo jest da je ove godine situacija doista kulminirala. Trgovci su vjerojatno shvatili da bez cjelogodišnjeg ulaganja u ljude nema uspjeha, te da onog radnika koji može iznijeti sezonska opterećenja treba adekvatno i platiti, a ne se cjenkati oko 100 do 200 kuna povišice, što je donedavno, kako su doznali od članova, bio slučaj. Trend povećanja plaće jedini je izlaz iz spomenute situacije. Veliki trgovci lijepo uprihode za vrijeme turističke sezone, pa je vrijeme da i njihovi radnici to osjete. Suludo je da sektor trgovine godinama grabi naprijed, a da radnici i dalje imaju ispodprosječna primanja – smatra Rozana Duplančić, izvršna tajnica splitskog regionalnog ureda Sindikata trgovine.

Nekoliko velikih trgovaca pitali su jesu li našli dovoljno radnika za sezonu i stimuliraju li i oni stalne radnike s određenim iznosima kako ne bi "prebjegli" drugom poslodavcu... O tomu, međutim, nitko nije htio reći ni riječi. Na pitanje o ukupnom broju zaposlenih sezonaca ove godine, od poslodavaca je, pak, odgovorio jedino Konzum.

– Dosad smo u ovoj godini za potrebe sezonskog rada zaposlili više od 350 novih radnika na radnim mjestima prodavača, skladištara, mesara, kuhara, vozača i vozača u internetskoj prodavaonici. Budući da u Hrvatskoj u našem sektoru vlada velika fluktuacija zaposlenika i velik prirodni odljev, imamo potrebu za dodatnim zapošljavanjima i tijekom cijele godine, pa su naši natječaji otvoreni i dalje. Od početka ove godine zaposlili smo, inače, više od 900 novih kolega, a nedavno smo svim zaposlenicima isplatili regres od 1200 kuna i povećali plaće 1900 zaposlenika u maloprodaji za šest posto – hvale se u Konzumu.

Više o temi pročitajte ovdje.