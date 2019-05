Rastu vodostaji Kupe i Korane: Prekinut promet kod H. Kostajnice i Sunje

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

U Hrvatskoj Kostajnici cijelu su noć trajali radovi na izgradnji kilometar duge box barijere koja bi trebala zaštiti najugroženije dijelove grada od vrha vodenog vala Une koji se očekuje u popodnenvim i večernjim satima, piše Večernji list.

- Prognoze nisu dobre, u utorak i srijedu očekujemo još 50 do 100 mm kiše u kontinentalnim dijelovima Hrvatske plus puno kiše u Bosni i Hercegovini što će dalje utjecati na rast vodostaja Une – rekao je nakon sinoćnje sjednice Kriznog stožera u Hrvatskoj Kostajnici generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Od 22 sata su u H. Kostajnici na snazi izvanredne mjere obrane od poplave dok vodostaj i dalje raste oko 5 centimetra po satu. Una i dalje raste uzvodno od Kostajnice te u BiH.



Voda u Hrvatskoj Kostajnici već treći dan nije za piće, a opskrba stanovnika pruža se cisternama. - Predviđanja su Hrvatskih voda i informacije iz susjedne Bosne i Hercegovine da se trebamo pripremiti na vrlo velike vodostaje, koje će nam potopiti trafostanice pa ćemo morati isključivati električnu energiju. Stoga smo pozvali stanovnike da pripreme hranu i čistu vodu za nekoliko dana, te pripreme ručne lampe. Stanovnici ulica Kavrlja, Nine Marakovića i Unske ulica trebaju stavri prebaciti na visoko ili na kat kuće, no oni to već znaju - rekao je sinoć gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan.



Na području Sisačko–moslavačke županije jučer je proglešeno izvanredno stanje obrane od poplava na rijeci Sunji u Sunji te se rijeka izlila i poplavila poljoprivredna zemljišta te došla do nekoliko deseteaka objekata. Prema informacijama od načelnika općine voda nije ušla u same stambene objekte iako su dvorišta i pomoćni objekti pod vodom. Srećom, od sinoć je vodostaj Sunje opao za 15 cm te se voda počela povlačiti. Predviđa se kako će uskoro biti ukinuto izvanredno stanje obrane od poplava. Voda se povukla i s državne ceste Sisak-Sunja koja je od jutros prohodna za promet. Zbog poplava prekinut je promet državnom cestom Hrvatska Kostajnica-Dvor (DC47) u mjestu Kuljani. Zatvorena je i državna cesta DC224 Sisak-Sunja u mjestu Šibine.

Prekinut je i promet županijskom cestom Glina-Veliki Obljaj (ŽC3231) u mjestu Šibine kao i županijskom cestom Topusko-Maljevac (ŽC3223) u mjestu Staro Selo. Ne vozi se i županijskom cestom Hrastovica-Zelena Dolina (ŽC2201). Zbog izlijevanja vode na cestu vozi se usporeno na DC1 kod mjesta Prijeboj. Prema podacima Hrvatskih voda vodostaj Korane u Karlovcu u 7 ujutro iznosio je 734 centimetra što znači da su na snazi izvanredne mjere od poplava.



Vodostaj u rijeke Sunje u mjestu Sunja bio je 276 centimetara i vodostaj stagnira od jučer u 16.30 sati. Raste vodostaje Une u Hrvatskoj Kostajnici. U 7 sati vodostaj je iznosio 412 centimetara što je za pet centimetara više nego sat ranije.