Rast plaća svima? SDP kaže da ima plan kako to izvesti

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić danas je u Saboru istaknuo da novca za povećanje plaća profesora, učitelja, zdravstvenih djelatnika ima, a to dokazuje Vlada načinom na koji inače iracionalno troši novac poreznih obveznika.



Ljudima treba osigurati bolji život, veću plaću, veće mirovine, adekvatan standard. Nažalost, ono što je Vlada predložila ne omogućava rast plaća za sve, već samo za najbogatije. Povećanjem osobnog odbitka s 3.800 na 5.000 kuna moguće je povećati plaće svima, što je SDP-ov prijedlog. Plaće bi tako rasle 5-6%, plus povećanje osnovice između 3-4%, što bi ukupno dalo rast plaća za 10%. Prema SDP-ovom planu sadašnje neto plaće od 5.000,00 do 17.500,00 kuna bi rasle za sve zaposlene oko 330,00 kuna, a svima koji imaju neto plaću iznad 17.500,00 kuna plaća bi rasla za 495,00 kuna, istaknuo je Grčić.



Grčić je posebno naglasio da naši građani neće osjetiti smanjenje PDV-a s 25% na 24% jer neće doći do smanjenja cijena. Tih dvije milijarde kuna treba usmjeriti na porezne olakšice i istinsko povećanje plaća. Manjak sredstava u proračunima jedinica lokalne samouprave nadoknadio bi se tako da bi im se u potpunosti prepustili prihodi od kompletnog poreza na dohodak. To znači da bi se sredstva koja se danas izdvajaju za fond izravnanja od 17% prepustila lokalnim jedinicama te da bi se taj fond u budućnosti punio iz PDV-a, zaključio je Grčić.