Raskopali im ulicu pa hitno otišli u drugi kvart i nisu se vratili: 'Nema radnika, strojeva, ni asfalta'

Foto: Filip Kos / Pixsell

Pukla je cijev u Selskoj pa su dečki rekli da ih preusmjeravaju tamo. Uzeli su strojeve i obećali vratiti se za dan-dva. Prošlo je više od tjedan, kod nas ni radnika, ni strojeva, a bome ni asfalta – govore nam stanari Nehajske, kojima nije jasno gdje je zapelo u privođenju kraju radova u njihovoj ulici, piše Večernji list.

Još početkom ljeta na cijelom području gradilišta Nehajska – Trsatska počela je zamjena plinovoda i plinskih priključaka, a stanarima je tada Gradska plinara, kažu, obećala da će do kraja rujna svi radovi biti završeni.

– Bili su oni gotovi i ranije, svi smo mi imali plin već početkom mjeseca. Međutim, kako su ulice bile raskopane, trebao je doći netko tko će napraviti završne radove, odnosno ponovno nam asfaltirati ceste – govore stanari, a priču potvrđuju i iz Plinare. Otamo nam javljaju da su oni svoj posao završili prije mjesec dana.

– Gradska plinara Zagreb krajem kolovoza završila je sa svim radovima na javnoprometnim površinama u ulicama Nehajska, Crikvenička, Kraljevička, Hreljinska, Grobnička, Severinska, Trsatska, II. Crikvenička, Tribaljska, Bašćanska, Modruška i Gvozdanska, u sklopu gradilišta NTP Nehajska

– Trsatska te je potrošačima pušten plin. Primopredaja gradilišta Zagrebačkim cestama napravljena je 11. rujna 2018. – objasnila je glasnogovornica Gradske plinare Velinka Buljan pa dodala da se još uvijek izvode radovi na sanaciji privatnih objekata i parcela, a to će biti završeno do kraja ovog tjedna. A da to nisu radovi zbog kojih još nema asfalta, uvjereni su stanovnici Nehajske, koji kažu da najkritičnija točka, križanje Nehajske i Crikveničke, koje je jučer bilo potpuno pod vodom, nije privatna parcela.