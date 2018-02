Martina Dalić: Ja sam autorica Lex Agrokora

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na tematskoj sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni povjerenik Vlade, Ante Ramljak podnose izvješće o poslovanju Agrokora.

Joško Klisović je rekao kako je današnja sjednica dokaz da je Povjerenstvo za Agrokor trebalo nastaviti raditi.

"Vlada je konzultirala komparativna riješanja u drugim državama EU. Lex Agrokor i Lex Parmalat praktički su isti zakon, osim u jednom detalju u zakonu. Zabranjen je angažman subjekata koji se može povezati s povjerenikom ", rekao je Klisović i dodao kako je ta odredba u Lex Agrokoru svjesno izbačena. Upitao je Martinu Dalić zašto je to izostavljeno i tko je pisao Lex Agrokor.

"Mislim da je ovo izvrsna prilika da se demistificiraju različite konstrukcije koje su se stvorile tijekom proteklih mjeseci, a koje se tiču mistifikacija zakona koji je donio Sabor",rekla je Dalić i dodala da je zamolila da se napravi pravna analiza što je ovaj zakon i da ga se usporedi sa stečajnim zakonom, piše Večernji list. "78% sadržaja odgovara duhu i normi stečajnog zakona", rekla je Dalić i dodala da ova analiza odgovara na dio pitanja jesu li neki strani konzultanti i strani fondovi pisali zakon.

"Nisu, jer je ovo 78% stečajni zakon", odgovorila je Dalić.

"Bankari su u svim razgovorima bili vrlo jasni. Mi možemo financirati i nastaviti financirati ovu kompaniju samo ako se može osigurati status sa najstarijom tražbinom", objasnila je Dalić.

"U talijanskom slučaju povjerenika izabire ministar, bez suda. Želim ukazati na razliku u kojem je uloga izvanrednog povjerenika u talijanskom sustavu i u našem", rekla je Dalić i dodala da kod nas Trgovački sud imenuje i nadzire rad povjerenika.

"Sve ono što po stečajnom zakonu radi stečajni upravitelj radi i izvanredni povjerenik. Vaše pitanje o tome tko je glavni autor zakona je jednostavan i rekla sam ga više puta. Ja sam autor zakona - poručila je Dalić.

"Cilj nam je postići nagodbu koju će potpisati većina vjerovnika i time uspješno okončati postupak", rekao je Ramljak.

"Dugovi prema dobavljačima nastali prije zakona tako su podmireni u 100% iznosu mikro i malih tvrtki. Kada su u pitanju srednji i veliki dobavljači stari dug je podmiren do oko 40% tražbina", poručio je. Ramljak je rekao kako su danas sve kompanije u sustavu Agrokora u regiji očuvane i posluju normalno. Za zaključak je kako je njegova uloga jedino i isključivo podrška privremenom vjerovničkom vijeću. Govorio je i angažiranju savjetnika.

"Troškove savjetnika sam počeo objavljivati u mjesečnim izvještajima od listopada prošle godine", rekao je Ramljak. Rekao je kako je iznos savjetnika 1% ukupnog duga, dok je to u svijetu 3%. Na kraju izlaganje rekao je kako je spreman snositi sve posljedice i preuzeti krivicu.



Ramljak je naveo kako je u samo nekoliko sati morao okupiti tim.

"Nisam imao ni sekunde vremena za upoznati se sa situacijom, a morao sam osigurati novac za daljnji rad. Pozvao sam ljude s kojima sam prije radio i kojima vjerujem. Nikad nisam imao namjeru kriti njihova imena. Već 12. travnja sam objavio koga sam pozvao u svoj tim, što je preneseno u svim nacionalnim medijima. Iz današnje perspektive mogu zaključiti da netko može shvatiti taj postupak kao negativan. Bio sam spreman staviti sav svoj ugled na dobrobit hrvatskog gospodarstva i za očuvanje radnih mjesta", rekao je Ramljak.

"Iz današnje perspektive, sa odmakom vremena, možete smatrati da sam pogriješio. Da sam ja na vašoj strani ja bi mislio 'ovo je sebi namjestio'. Pošaljete me u nuklearnu elektranu koja samo što nije eksplodirala. Iz današnje perspektive me pitate koliko sam vode potrošio na hlađenje jezgre. Tapšali ste me po ramenu i govorili 'Sveti Ante, spasi nas'. Gospodo, ja nisam imao izbora. Ali nemojmo zaboraviti što se događalo. Šta mislite, da sam ja imao vremena po zakonu o javnoj nabavi tražiti konzultante. Pa da smo išli po zakonu o javnoj nabavi dan danas ne bi imali konzultante. U datom trenutku sam napravio milijun grešaka", rekao je Ramljak. Zašto me nitko nije pitao 12.4. zašto sam angažirao kolegu kada sam to predstavio, zapitao se Ramljak.



Ramljak se dotaknuo i budućih planova.

"Od 15. siječnja mi moramo pratiti sve rokove koje Trgovački sud u Zagrebu ima propisano. U ovom trenutku mislimo da ročište glasanja o nagodbi neće biti moguće prije 10.4. i zbog toga smo razgovarali sa sutkinjom da bi zatražili produženje, da ga predamo do 10.07." rekao je Ramljak.