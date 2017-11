Ramljak: Savjetnici će Agrokor koštati između 58 i 69 milijuna eura

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Izvanredni povjerenik za Agrokor Ante Ramljak izjavio je u četvrtak kako je postupak izvanredne uprave u Agrokoru trenutno najveći postupak restrukturiranja u Europe, a iznio je i podatak kako će troškovi svih savjetnika u postupku, kojih je više od 140, iznositi između 58 i 69 milijuna eura, ovisno o trajanju postupka.

Na konferenciji za novinare na kojoj je objavljeno stanje ukupnih priznatih tražbina prema Agrokoru, Ramljak je istaknuo da je to bila zadnja informacija koju je izvanredna uprava bila dužna objaviti te da sada s tim podatkom "svi zajedno možemo krenuti prema dogovoru s vjerovnicima oko konačnog cilja, a to je konačna nagodba s vjerovnicima".

Izvanredna Uprava Agrokora, naime, izvijestila je da je ukupno priznato 41,2 milijarde kuna tražbina vjerovnika i dobavljača prema Agrokoru i njegovim povezanim društvima, a osporeno 16,5 milijardi kuna

Ramljak je ustvrdio da iznos osporenih tražbina od 16,5 milijardi kuna nije mali. "Svjestan sam da je ukupni iznos tražbina 58 milijardi kuna, i ovih 16,5 milijardi u cijelom postupku nagodbe mogu biti vraćene, tj. mogu biti priznate, tako da s te strane cijelo vrijeme baratamo s 58 milijardi kuna ukupnih tražbina. Ukoliko se ostvare pravni uvjeti da se neke tražbine još dodatno priznaju, normalno da ćemo ih i priznati", rekao je Ramljak.

Najavio je i kako će izvanredna uprava, zbog interesa javnosti i transparentnosti ovog postupka, od slijedećeg mjeseca u svom redovitom izvješću objavljivati i troškove cijelog tog postupka.

Ujedno je predstavio i dosadašnje troškove svih savjetnika, rekavši da na postupku, koji obuhvaća ukupno 160 kompanija, "radi 19 profesionalnih savjetnika, odnosno ukupno 141 najbolji stručnjak u financijskom, pravnom ili u pogledu poslovnog restrukturiranja", ocijenivši da je u ovom trenutku to najveći postupak restrukturiranja koji se vodi u Europi.

"Procijenjena ukupna naknada do kraja ovog postupka za profesionalne savjetnike će iznositi negdje oko 58 milijuna eura. Ovisno o duljini trajanja procesa, a ja se iskreno nadam se da će trajati što je kraće moguće, do proljeća slijedeće godine i do uspješnog sklapanja nagodbe, trošak se može povećati na 69 milijuna eura za sve savjetnike koji su angažirani. To je na ukupni dug ove kompanije negdje manje od 1 posto", kazao je Ramljak.

Naveo je i da u taj iznos nisu uključeni troškovi koje je Agrokor imao oko angažmana savjetnika Alvarez&Marsal, kao ni troškovi revizorske kuće PriceWaterhouseCoopers od oko 1,6 milijuna eura te troškovi bivšeg revizora, tvrtke Baker Tilly Hrvatska, koji za 2016. iznose oko 4,7 milijuna eura.

Prema podacima koje je predstavio, dosadašnji troškovi savjetnika za restrukturiranje, do 30. rujna ove godine, iznose približno 9 milijuna eura, troškovi financijskih savjetnika oko 3,3 milijuna eura, a pravnih 6 milijuna eura, odnosno oko 8 milijuna eura, ako se doda i iznos za listopad. Dakle ukupno do 30. rujna trošak svih savjetnika je 18,2 milijuna eura, rekao je Ramljak.

Njegova mjesečna plaća, pak, u bruto iznosu iznosi 118.940,70 kuna, a u neto iznosu 71.395,52 kuna.

Zahvaljujući svim savjetnicima, Ramljak je istaknuo da su došli tek do pola puta, ali da je "motiv još uvijek vrlo visok u svih nas i siguran sam da ćemo do kraja ovog cijelog postupka postići uspješnu nagodbu".