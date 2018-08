Zagrepčanka se požalila na zagrebački javni prijevoz: Od Vrbana do autobusnog kolodvora dva sata

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Od Vrbana do autobusnog kolodvora skoro dva sata. Toliko traje put javnim prijevozom, požalila se čitateljica Večernjeg lista, otkako se kod remetinečkog rotora pripremaju pristupne ceste da bi promet mogao normalno funkcionirati kad se kružni tok od 2. studenoga zatvori i počne rekonstrukcija.

– Katastrofa je to. Prvo na tramvaj na Vrbanima, pa na Knežiji na bus 607 do Sopota. Otamo pomalo prema Borovju jer su sad radovi i na Aveniji Dubrovnik, i onda konačno po Držićevoj donekle normalno. Naravno, ne i za putnike koji nastavljaju jer je pruga raskopana i kod Branimirove tržnice – opisala je Zagrepčanka kako izgleda njezin svaki dan, no ona nije jedina u problemima otkad su 6. kolovoza tramvaji kroz zapad Novog Zagreba ukinuti na godinu i pol.

