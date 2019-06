Radno vrijeme trgovina u Hrvatskoj na blagdan Tijelova i za nadolazeće praznike

FOTO: GettyImages

Konzum

Većina Konzumovih trgovina sva tri dana blagdana radit će od 8:00 do 13:00, odnosno kao nedjeljom, dok one najmanje trgovine neće raditi. Preciznije pogledajte ovdje.

Kaufland

Tijelovo, 20.6. - od 7:00 do 21:00

Dan antifašističke borbe, 22.6. - od 7:00 do 21:00

Dan državnosti, 25.6. - od 7:00 do 21:00

Lidl

Ovaj trgovački lanac uglavnom će raditi po nedjeljnom radnom vremenu, ovisno o poslovnici.

Spar

Tijelovo, 20.6. - radno vrijeme kao u nedjelju, uglavnom od 8:00 do 14:00

Dan antifašističke borbe, 22.6. - redovno radno vrijeme, uglavnom od 7:00 do 21:00

Dan državnosti, 25.6. - radno vrijeme kao u nedjelju, uglavnom od 8:00 do 14:00

KTC

Tijelovo, 20.6. - zatvoreno

Dan antifašističke borbe, 22.6. - od 7:00 do 14:00

Dan državnosti, 25.6. - od 7:00 do 14:00

Arena Centar

Sva tri dana blagdana Arena Centar radit će redovnim radnim vremenom.

City Centar one Split te West i East Zagreb

Ovaj trgovački centar će na Tijelovo, Dan antifašističke borbe i Dan državnosti raditi prema redovnom radnom vremenu. Hrvatska pošta neće raditi niti jedan od ta tri dana.

Avenue Mall

Trgovine u Avenue Mallu tijekom blagdana će raditi od 10:00 do 21:00, dok će dm, Müller i Konzum raditi od 09:00 do 21:00. Hrvatska pošta neće raditi, a restorani i kafići će raditi šaroliko pa preporučujemo da njihovo radno vrijeme pogledate ovdje.

Point

Tijelovo, 20.6. - zatvoreno

Dan antifašističke borbe, 22.6. - redovno radno vrijeme, od 07:00 do 21:00

Dan državnosti, 25.6. - od 7:00 do 14:00

King Cross

Tijelovo, 20.6. – Centar od 9:00 do 21:00, Interspar od 8:00 do 21:00

Dan antifašističke borbe, 22.6. – Centar od 9:00 do 21:00, Interspar od 8:00 do 21:00

Dan državnosti, 25.6. – Centar od 9:00 do 21:00 Interspar od 8:00 do 21:00

Westgate

Westgate će tijekom blagdana raditi prema redovnom radnom vremenu.

Trgovine - od 10:00 sati do 21:00 sat

Ugostiteljstvo - od 9:00 sati do 24:00 sati

Prehrana - od 9:00 sati do 21:00 sat

Supernova Zagreb/Karlovac/Zadar/Varaždin/Slavonski Brod/Sisak/Šibenik/Koprivnica

Supernova u Buzinu i Garden Mallu radit će redovnim radnim vremenom, od 9:00 do 21:00 Interspar u Buzinu radit će od 8:00 do 21:00, dok će u Garden Mallu i Karlovcu raditi od 7:00 do 21:00

Supernova u Zadru, isto kao i Spar u tom centru, radit će od 8:00 do 22:00.

U Varaždinu će Supernova raditi od 9:00 do 14:00. Na Tijelovo i na Dan državnosti, odnosno u četvrtak i utorak, Spar trgovina radit će od 8:00 do 14:00, a u subotu na Dan antifašističke borbe od 7:00 do 21:00

U Slavonskom Brodu, pak, Supernova će na Tijelovo (četvrtak, 20.6.) i Dan državnosti (utorak, 25.6.) biti zatvorena. Interspar će raditi od 8:00 do 21:00. U subotu, na Dan antifašističke borbe, trgovački centar će raditi od 9:00 do 21:00, a Interspar od 8:00 do 21:00.

No, u Colloseumu će na Tijelovo biti zatvorena, na Dan antifašističke borbe radit će od 9:00 do 21:00, a na Dan državnosti od 9:00 do 15:00.

U Sisku će Supernova biti zatvorena sva tri dana blagdana.

Šibenska Supernova tijekom blagdana će raditi od 8:00 do 21:00, osim Spara koji će raditi do 22:00.

Supernova u Koprivnici na Tijelovo, Dan antifašističke borbe i Dan državnosti radit će od 9:00 do 15:00, a Interspar od 7:00 do 21:00.

Pevec

Tijelovo, 20.6. – prodajni centri Pula, Zadar i Split rade od 8:00 do 16:00, a ostali prodajni centri rade kao nedjeljom

Dan antifašističke borbe, 22.6. – prodajni centri rade kao subotom (prodajni centar Samobor radi do 18:00)

Dan državnosti, 25.6. – prodajni centri rade kao nedjeljom

IKEA

Ikea će tijekom blagdana raditi od 10:00 do 21:00.

Emmezeta

Emmezeta će raditi redovnim radnim vremenom.

Izuzetak je Emmezeta u dubrovačkom Web Pointu koja će raditi od 8:00 do 14:00.

Lesnina

Tijelovo, 20.6. - zatvoreno

Dan antifašističke borbe, 22.6. - zatvoreno

Dan državnosti, 25.6. - zatvoreno

Tržnice Zagreb

Tijelovo, 20.6. - zatvoreno, piše Novac.hr.