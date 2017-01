Radnici Ine i HEP-a protiv Vladine ideje

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Žalosno je da Vlada premijera Plenkovića nastavlja s praksom neodgovornog pristupa rješavanju pitanja Ine tako što donosi odluke ne vodeći računa mogu li se one i provesti. Premijerove namjere sindikati drže ishitrenima, neprovedivima i štetnima – tako je predsjednik Hrvatske udruge radničkih sindikata Ozren Matijašević započeo jučer zajedničku konferenciju triju sindikata na temu najavljene privatizacije dijela HEP-a radi kupnje vlasničkog udjela MOL-a u Ini, piše Večernji list.

Brzopleto i štetno

Ishitrenost se vidi u tome što nesuglasje oko ove ideje postoji u samoj Vladi, ali i unutar HDZ-a, dok štetnost prijeti zato što bi se HEP, umjesto da postane regionalni lider, mogao pretvoriti u novi slučaj nalik Ini. Matijašević je tvrdnju o neodgovornom pristupu rješavanju problema potkrijepio i podsjećanjem da su sindikati lani, 21. studenog, tražili sastanak s ministrom Dobrovićem oko pitanja Ine i HEP-a, no do danas im nije odgovoreno, dok u međuvremenu, reče Matijašević, na tu temu istupa ministrica Dalić u čijem portfelju nije ni Ina ni HEP. Uputio je potom pitanje Vladi - zašto dopušta Mađarima da u Ini donose protuzakonite odluke vezane uz poslovanje. Protiv Vladine ideje prodaje dijela HEP-a da bi se vratila Ina, to više što ne postoji nikakva energetska strategija, izjasnila se i čelnica Nezavisnog sindikata radnika HEP-a Sonja Mikulić.

