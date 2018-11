'Rad na održivosti jamči bolje rezultate'

Predsjednica HUP-a Gordana Deranja, Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Održivo i društveno odgovorno poslovanje danas je imperativ za sve tvrtke koje žele snažnije napredovati i ono više nema alternative. Poručuje to predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Gordana Deranja povodom skore dodjele nagradu za kvalitetne i održive prakse društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj, koju će dodijeliti udruga kojoj je na čelu.

Prijave za ovu nagradu još traju, a HUP će ih i ove godine uručiti tvrtkama koje su usmjerene na boljitak, aktivno razmišljaju o gospodarstvu budućnosti i koje su inkorporirale održive prakse djelovanja. Komponente koje doprinose dugoročnoj konkurentskoj prednosti kompanija na tržištima Europske unije, uključuju kvalitetan odnos s dionicima, održivo upravljanje otpadom, odgovorno i promišljeno raspolaganje resursima i ulaganje u ljudske resurse i motivirajuću poslovnu atmosferu, navode iz HUP-a.

Pozitivne promjene

“Održivo i društveno odgovorno poslovanje danas je imperativ za sve tvrtke koje žele snažnije napredovati i ono više nema alternative. Konkurencija nas uvijek potiče na jače promjene pa tako i po ovom pitanju, a imamo pokazatelje da one tvrtke koje su nadogradile poslovanje po pitanju održivosti već sada ostvaruju bolje rezultate i lakše privlače novu radnu snagu od onih koje su to propustile učiniti”, poručuje Deranja. Dodaje da HUP-ovom nagradom želi tvrtke dodatno potaknuti na implementaciju ovih dobrih praksi, a dodjelom nagrada i prikazom kvalitetnih projekata osvijestiti sve one koji toga još nisu svjesni koliko je ovakvo poslovanje neophodno za svijet u kojem se sada nalazimo, posebno za izgradnju bolje budućnosti za sve.

13.studenoga rok je za dostavu prijava zainte-resiranih tvrtki

Inače, 2014. i 2016. HUP je dodijelio nagrade za projekte koji su se po ocjenama stručnog žirija istaknuli svojim vizionarstvom i inovativnosti po kategorijama: briga za zaposlenike, briga za okoliš i briga za zajednicu. Obje godine dodijelila se i Velika nagrada za tvrtku koja primjenjuje načela DOP-a u sve tri kategorije.

Bogata zajednica

Nagrade su osvojile vodeće kompanije poput Cemexa, Ericssona Nikole Tesle, Next Bike, MGK Pack, Plavog radija, Siemensa, Allianza, Hrvatske pošte, Biovege, Spin Valisa i Vetropack Straže, koje, kažu u HUP-u, čine bogatu zajednicu tvrtki koje rade na stvaranju gospodarstva budućnosti.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca podsjećaju zainteresirane kompanije da su prijave za nagradu za DOP otvorene a do 13. studenog ove godine, a svečana dodjela održat će se na HUP-ovom tradicionalnom božićnom okupljanju poslodavaca sredinom prosinca.