Prva Milanovićeva velika odluka: Skromna inauguracija će biti na njegovom radnom mjestu

Foto: Boris Ščitar / Pixsell

Izabrani hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je u četvrtak intervjuu za Dnevnik Nove TV da će u njegovom savjetničkom timu biti ljudi koji će govoriti o njegovim prioritetima, te naglasio da se u kohabitaciji s Vladom građani mogu nadati konstruktivnosti, a ne destrukciji.

"Možete se nadati konstruktivnosti, a nemojte se nadati destrukciji. Kada budem okupljao ljude koji vrijede i za koje ja smatram da su ponajbolji, to neće biti tako da Vladi nabijam rogove", kazao je Milanović u prvom velikom intervjuu nakon predsjedničkih izbora.

Upitan što misli o najavi premijera Andreja Plenkovića o "tvrdoj kohabitaciji", Milanović je kazao da to ne bi komentirao.

Ocijenio je kako je 'lako s pozicije predsjednika Republike i predsjedničkih ovlasti svaki dan biti pametan', no da je njegova velika prednost to što zna "kako to izgleda s druge strane"; sa strane predsjednika Vlade je "puno teže", zaključio je.

Milanović nije precizirao tko će biti u njegovom savjetničkom timu, kazavši da će okupiti ljude koje budem držao bitnima.

"Ne mislim savjetničkim timom parirati Vladi. Oni koji budem imenovao će govoriti o mojim prioritetima", dodao je.

Na pitanje hoće li među savjetnicima biti i Dragan Lozančić, bivši ravnatelj SOA-e, a sadašnji savjetnik potpredsjednika Vlade Davora Božinovića, kazao je da je on "sklon tome rješenju".

"Ako uspijemo dogovoriti, on će raditi za mene", kazao je Milanović dodavši da pozicija savjetnika ovisi o samom Lozačniću.

Milanović je ponovio i stav iz svoje kampanje, da želi ukidanje predsjedničkih ovlasti pomilovanja.

"Ne želim davati pomilovanja, nisam monarh. Želim da me liše toga, neka promijene Ustav", rekao je, dodavši da bi funkciju 'ostavio ministru'.

Na pitanje je li moguć njegov prijepor s Vladom oko kupnje vojnih zrakoplova, Milanović je rekao da ne može biti prijepora jer o tome odlučuje Vlada.

Potvrdio je svoje ranije izrečeno stajalište vezano za kupovinu vojnih zrakoplova - da je bolje ići na izravno sklapanje dogovora s SAD-om. No, dodao je, nema ništa protiv javne ponude koju je uputila Vlada prema sedam država.

"Kada je već donesena takva odluka, ja nisam protiv nje. Tu treba uzeti u obzir cijeli niz faktora; glavni je, osim kvalitete, pouzdanost. To je najsigurnije s Amerikancima", kazao je. Napomenuo je da su borbeni zrakoplovi važni za nacionalnu sigurnost, ali i naglasio važnost ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu. "Smatram da je mornarica prioritet", rekao je, ocijenivši da je "more najdragocjeniji resurs koji imamo, osim ljudi".

Slovenija - prirodno najbliži saveznik Hrvatske

Komentirajući svoje izjave iz kampanje da bi Slovenija trebala Hrvatskoj biti strateški partner, Milanović je potvrdno kazao da "nema boljeg". Upitan kako misli postići to partnerstvo sa Slovenijom, rekao je da se to treba napraviti - strpljivo.

"Slovenija nam je prirodno najbliži partner, saveznik, ja to vidim, a vjerujem i mnogi u Sloveniji. To što nas opterećuje je ništa u odnosu na na probleme koje imamo i sami sa sobom i s drugim državama. Odnosi sa Slovenijom su skoro pa optimalni", Ocijenio je izabrani predsjednik Milanović.

Dodao je kako krug zemalja unutar Europske unije, s kojima bi Hrvatska trebala biti partner, uz Sloveniju, i Austrija, no da to nisu zemlje Višegradske skupine, među kojima, ocijenio je Milanović, neke imaju problema s vladavinom prava.

Na pitanje bi li Hrvatska trebala tijekom predsjedanja Vijećem Europske unije nametati temu - 'regije i proširenja', Milanović je rekao da je za to.

Milanović je govoreći o inicijativi Tri mora kazao da "sve to što se tamo reklamira postoji u Europskoj uniji" i ponovio svoje stajalište da je 'sama ideja suvišna'.

Inauguracija na Pantovčaku, samo s gostima koji trebaju biti

Zoran Milanović najavio je u četvrtak kako će se njegova inauguracija održati na radnom mjestu - u Uredu predsjednika Republike na Pantovčaku, samo s gostima koji ondje trebaju biti, bez garde, straže i predsjedničke lente.

"Neće biti lente. Inauguracija će biti u Uredu predsjednika s ljudima koji tamo trebaju biti", izjavio je Milanović u prvom velikom intervjuu nakon pobjede na predsjedničkim izborima, u Dnevniku Nove Tv.

Pojasnio je kako će biti riječ o maloj inauguraciji na kojoj će biti uži kabinet Vlade, aktualna predsjednica, predsjedništvo Sabora, predsjednik Vrhovnog suda, načelnik Glavnog stožera OS RH, njegova supruga, ljudi koji su bili s njim u kampanji te još neke osobe koje, kako ističe, po svojoj funkciji tamo moraju biti.

"Zašto na radnom mjestu? To je radno mjesto. Ne radi se o uštedi, ne želim biti drugačiji od predsjednika, ništa im ne predbacujem. Ovo smatram prikladnijim", izjavio je izabrani predsjednik Milanović.

Dodao je i kako se, po njemu, inauguracija može organizirati na stotinu načina, a da Ustav RH jedino propisuje da se predsjednička dužnost treba preuzeti polažući prisegu pred predsjednikom Ustavnog suda.

Informaciju o datumu inauguracije, 18. veljače, potvrdili su u četvrtak navečer iz njegova stožera na Twitteru.