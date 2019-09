Provjerite račune: Uočio pogrešku pa dobio znatno manji obračun

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Kada je od osječke tvrtke za komunalno gospodarstvo Unikom napokon dobio obračun usluge prikupljanja miješanog otpada za razdoblje od studenoga prošle godine do srpnja ove godine, čitatelj Glasa Slavonije ostao je iznenađen kada je u stupcu broja pražnjenja ugledao broj 2, jer za šest mjeseci trebao je plaćati samo minimalnu uslugu, budući mu kanta nije bila čipirana sve do svibnja.

U evidenciji odvoza do travnja ove godine trebalo mu je pisati nula odvoza, jer su korisnici Unikoma u slučaju nedostatka čipa na spremniku trebali plaćati samo paušal. No čitatelj je vrlo brzo uočio kako mu je obračun veći za stotinjak kuna, te je sukladno tome Unikomu uručio službeni prigovor, uz komentar da sustav evidencije ne funkcionira, vjerujući kako nije jedini u Osijeku dobio krivi i, kako kaže, obračun bez dokaza o odvozu.

- Prilikom kreiranja obračuna za prethodno razdoblje došlo je do krivog unošenja mjesečnog broja pražnjenja vaše kante. Evidenciju pražnjenja korigirali smo u skladu sa stvarnim brojem evidentiranih odvoza i u privitku vam šaljemo ispravljeni obračun. Ispričavamo se na pogrešci i zahvaljujemo na razumijevanju - stoji u odgovoru Unikoma čitatelju, koji zbog toga Osječane upozorava da provjere pristigle račune.

U Unikomu su potvrdili da je prigovor riješen u korist korisnika, ali i da postoji još detalja.

- Navedeni korisnik nije iznio potpunu informaciju, s obzirom na to da je njegov spremnik bio čipiran 14. prosinca 2016., a rečipiranje je izvršeno 9. svibnja 2019. Prema izjavi korisnika koja je predana još u lipnju 2018. godine vidljivo je da je željeni broj odvoza dva puta mjesečno, na temelju čega su i kreirane akontacijske uplatnice za razdoblje 11./2018. - 6./2019. godine. S obzirom na to da nije bilo evidencije pražnjenja prema prvom čipu te nije bilo stvarno zabilježenog broja odvoza do svibnja, sustav je automatski obračunao broj odvoza prema izjavi korisnika. Budući da se navedeno podudaralo s iznosima dotadašnjih uplata akontacijskih računa, prvotno poslani obračun do svibnja 2019. godine temeljen je na dva mjesečna odvoza sve do trenutka početka bilježenja stvarnog broja pražnjenja nakon rečipiranja u istom mjesecu. Nakon uloženog prigovora korisnika napravili smo reviziju pražnjenja zabilježenih i preko videonadzora, a s obzirom na to da iz snimke nije bilo sto posto moguće utvrditi radi li se o korisnikovoj kanti, odlučili smo ići u korist korisnika i naplatiti samo sigurno evidentirane odvoze, svibanj i lipanj po jedan odvoz - pojašnjavaju u Unikomu naglašavajući kako korisnici koji nisu imali čipirane spremnike nisu zaduživani ni za jedan mjesečni odvoz te im je naplaćena samo cijena minimalne usluge.

Otkrivaju i kako je posljednjih tjedana zabilježeno stotinjak prigovora na obračun za prethodno razdoblje, a svim je korisnicima, koji su im se javili sa sličnim slučajevima naposljetku uvažen prigovor i poslan korigirani obračun.

Na činjenicu da je cijena odvoza u novom sustavu obračuna, bar što se tiče individualnih kućanstava s četiri odvoza mjesečno, povećana za gotovo 95 posto za posude od 60 litara, za manje od 72 posto kod posuda od 80 litara te za 46 posto kod posuda od 120 litara, iz Unikoma ističu kako su prijašnje cijene bile ekonomski neodržive s obzirom na novu zakonsku regulativu i strože pravilnike o prikupljanju i zbrinjavanju otpada.

- Ponavljamo kako je cijena usluge odvoza komunalnog otpada u Osijeku među najnižima u Hrvatskoj, a usluga jedna od najpotpunijih i najkvalitetnijih. Dio korisnika dobio je i manje račune nego što ih je dobivao prethodnih godina, što potvrđuje našu tvrdnju kako ne možemo govoriti o "poskupljenju" usluge, nego o promjeni načina obračuna formiranja prema stvarnoj količini predanog komunalnog otpada, što je pravedniji i potpuniji način obračunavanja usluge - zaključuju iz Unikoma za Glas Slavonije.