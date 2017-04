Provjerite koje trgovine i shopping centri rade na Praznik rada

Foto: Thinkstock

U ponedjeljak, na Praznik rada, većina će trgovina raditi po nedjeljnom radnom vremenu ili skraćeno. Samo će neke trgovine pojedinih trgovačkih centara biti zatvorene.

Konzumove poslovnice rade različito u unutrašnjosti i na moru. Većina onih na moru radit će do 18 h, dok će one u unutrašnjosti raditi do 13 ili 14 sati.

Poslovnice Lidla, jedinog trgovačkog lanca koji nije radio na Uskrsni ponedjeljak, ovaj ponedjeljak rade do 14 h, tek će veći centri raditi do 18.

Kaufland će u ponedjeljak raditi po nedjeljnom radnom vremenu uz male iznimke. Poslovnice koje su nedjeljom inače otvorene do 14, i u ponedjeljak će biti otvorene do 14, a one pak koje inače rade do 23 radit će skraćeno do 20. Poslovnice koje rade do 21 ili 22 h također rade po uobičajenoj satnici za nedjeljno radno vrijeme.

Billa također radi po nedjeljnom radnom vremenu, do 14 ili do 20 sati. Spar također radi po nedjeljnom radnom vremenu, dok će poslovnice u sklopu trgovačkih centara raditi do 20 ili 21 sat.

Sve poslovnice Plodina će raditi od 7 do 22, osim onih u Rijeci i Slavonskom Brodu (Rijeka - ZTC i Slavonski Brod - City Colosseum).