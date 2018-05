Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Danas, na Praznik rada većina trgovina radi kao i nedjeljom, što je slučaj i s Konzumovim dućanima. Velike Sparove trgovine rade do 20 ili do 21 sat, ovisno o lokaciji, dok su njihove male trgovine otvorene do 14 sati. Lidlove trgovine rade skraćeno do 14 sati.

Prodajni centri Plodina rade do 22, a Kaufland i Tommy rade kao i nedjeljom.