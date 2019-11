Prosvjetarima dodatak od 2,5 posto do Nove godine?

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Potpun i dosad rijetko viđen “zavjet šutnje” zavladao je u subotu među sindikatima školstva iza kojih je 30 dana štrajka u školama, ali i među Vladinim dužnosnicima i osobama iz resornih ministarstava koji su na bilo koji način bili uključeni u pregovore sa sindikatima u obrazovanju i traženje izlazne strategije iz situacije koja još od početka listopada potresa obrazovni sektor, navodi dnevnik

Dodaju i da bi prema njihovim informacijama, nastavak pregovora Vlade sa sindikatima trebao bi biti nastavljen danas u Banskim dvorima.

Vijest dana u petak je bio konzultativni sastanak u Banskim dvorima na kojem su za isti stol napokon sjeli predstavnici Vlade - predstojnik Ureda premijera Zvonimir Frka Petešić, posebni premijerov savjetnik akademik Zvonko Kusić i glavni savjetnik ministrice obrazovanja Marko Košiček - sa sindikalnim čelnicima Branimirom Mihalincem, predsjednikom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, i Anom Tuškan, glavnom tajnicom Sindikata hrvatskih učitelja.

Prvi put od početka štrajka činilo se da su nakon četverosatnog sastanka sindikati s pregovora izašli malo zadovoljniji, a Mihalinec je priznao da je to napokon bio kvalitetan sastanak. - Približavamo se rješenju. Sastanci će se nastaviti, a očekujemo da ćemo sljedeći tjedan doći do rješenja koje će ići članovima na izjašnjavanje - izjavio je Mihalinec u petak navečer i to je, barem zasad, bilo sve što je htio reći o sadržaju sastanka.

Obje strane decidirano su ostale pri stavu da se ništa konkretno nije ponudilo, odnosno da se zadovoljavajuće rješenje tek traži. Svi su i u subotu bili zakopčani do grla, nitko od sindikalaca nije se javljao na telefone.

Ali, iz vrlo pouzdanih izvora doprla je, doduše neslužbena, informacija da je na stolu u petak ipak bila najmanje jedna nova ponuda, ali njezin sadržaj u subotu nije želio potvrditi nitko ni iz sindikalnih redova, ali ni iz Vladinih krugova, piše Jutarnji list.

Prema toj varijanti, koja nije vezana za rast koeficijenata (podsjetimo, sindikati obrazovanja traže da se svim zaposlenima u sustavu obrazovanja povećaju koeficijenti za 6,11 posto), Vlada je sindikatima školstva navodno nudila sljedeće: uvođenje dodatka na plaće od 2,5 posto samo za prosvjetare, i to već od 1. siječnja 2020. godine!

Za to bi, također navodno, u državnom proračunu trebalo osigurati oko 170 milijuna kuna, a u prosjeku bi prosvjetari dobili oko 170 kuna na plaću. Uz to, zaposlenima u školstvu, kao ostalim javnim i državnim službenicima, trebala bi od iduće godine porasti osnovica za plaće za 6,12 posto, i to prema formuli 2+2+2, to jest u tri navrata tijekom iduće godine, donosi Jutarnji list.