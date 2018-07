Prosječno je po blokiranome otpisali 8.891 kuna, najviše HRT i HZZO

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama prosječno je po blokiranome otpisano 8.891 kuna, od čega glavnice u iznosu od 5.623 kn, dok 3.268 kuna iznose kamate.



Financijska agencija će do kraja dana o tome dostaviti obavijest u osobni korisnički pretinac svakog ovršenika te će prvog radnog dana u kolovozu u sklopu očevidnika koji se dostavlja svakom ovršeniku to biti evidentirano.



Izvršeni otpis duga za 150.474 građana, od kojih je njih 6248 u potpunosti deblokirano – podatak s kojim se danas i oglasila Vlada premijera Plenkovića, proveden je automatizmom koji predviđa novi zakon, što znači bez obzira zna li blokirani građanin za to svoje novo pravo li ne zna.



U današnjem otpisu najveći vjerovnici na strani države i s njom povezanih društava koji su u tom smislu prednjačili su HRT s iznosom od 250 mil. kuna koji su tako otpisani, kao i HZZO s oko 159 milijuna kuna potraživanja otpisanih po navedenom zakonu. Sljedeći po veličini je HŽ Putnički prijevoz sa 4,6 milijuna kuna otpisanih dugova blokiranih građana.



Očekuje se da će ovom zakonu koji je krenuo s primjenom otpisa dugova do 10.000 kuna, sukladno ranijim najavama, priključiti i jedinice lokalne samouprave sa svojim pravnim osobama, koje su inače problematizare da nemaju mehanizam po kojem bi se taj dug mogao otpisati. Na njih se navodno odnosi još oko 450 milijuna kuna dugova.