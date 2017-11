Promjenom knjiženja najmova maloprodaja konačno u pozitivi

Ukupno stanje poslovanja koncerna Agrokor nešto je poboljšano, a rujan je bio 'izazovan mjesec'/Boris Ščitar/PIXSELL

S najnovijim mjesečnim izvješćem Agrokora, kojim je obuhvaćeno poslovanje u prvih devet mjeseci, prvi su put sve tri glavne divizije iskazale pozitivan operativni skor.

U sektorima Prehrane i Poljoprivrede pozitivna EBITDA nije novost. No, pet kompanija koje čine okosnicu grupe Maloprodaja i veleprodaja s rujnom je napokon, uz dosegnutih 11,54 milijardi kuna prihoda, zabilježila i simboličan, ali ipak pozitivan predznak operativne dobiti - 13 milijuna kuna. To je, međutim, u prvom redu posljedica pozitivnog utjecaja rekvalifikacije najmova iz operativnih u financijske provedene kod Konzuma.

Na 6,9 milijardi kuna prihoda Konzumova EBITDA je na kraju rujna dosegnula 220 milijuna kuna, dok je još mjesec prije bila na minus 19 milijuna. Premda pozitivan utjecaj ima i smanjene operativnih troškova za više od 10 posto, materijalno najbitniji je bio utjecaj spomenute reklasifikacije najmova, i to u iznosu oko 237 milijuna kuna. Zbrojena operativna dobit ključnih kompanija iz grupe Prehrana, čiji je prihod s krajem rujna premašio 6,5 milijardi, dosegnula je milijardu kuna (u kolovozu je bila na 946 mil.).

Istodobno, glavne sastavnice grupe Poljoprivrede su na dvije milijarde kuna prihoda zabilježile 227 milijuna EBITDA-e, 20 milijuna više nego mjesec prije. Rast operativne dobiti te divizije u koncernu pripisuju visokim prinosima poljoprivrednih kultura, optimizaciji i boljoj kontroli troškova, a ukupnu likvidnost ocjenjuju solidnom. Unatoč poboljšanjima ukupnog stanja, u izvanrednoj upravi ističu da je rujan bio "izazovan mjesec" jer su na prihode i maržu ključnih poduzeća utjecale loše vremenske prilike.

Kako su u listopadu one bile znatno povoljnije, očekuje se da će se to odraziti i na rezultatima za 10 mjeseci koji će se pokazati u idućem izvješću. U osvrtu na kratkoročne novčane pozicije ističe se da je do sredine listopada po operativnim kompanijama za poslovanje podijeljeno neto 970 milijuna kuna iz tzv. novog financiranja ugovorenog u lipnju. Budući da se nakon skorog vala pojačane blagdanske potrošnje za neke kompanije iz sustava očekuje slabiji razvoj novčanog tijeka, sredinom listopada je povučeno i 80 mil. eura (592 mil. kuna) tzv. odgođenog ročnog zajma u sklopu ljetošnjeg kredita. Prilikom ugovaranja rollupa, naime, za povlačenje te kvote rok je utvrđen u listopadu.