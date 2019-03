Promjena imena za samo 35 kuna: 'Nije mi bilo ugodno zvati se Dušanka'

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Jeste li znali da osobno ime možete promijeniti za samo 15-ak dana i 35 kuna? Zahtjev za promjenu osobnog imena podnosi se nadležnom uredu državne uprave u županiji prema mjestu prebivališta, odnosno Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, ako imate prebivalište u Gradu Zagrebu. Treba vam pritom uvjerenje suda da se protiv vas ne vodi kazneni postupak, a promjena se neće odobriti ako se predloženim osobnim imenom vrijeđaju i ugrožavaju prava i slobode drugih ljudi, pravni poredak i javni moral te ako predloženo osobno ime ne predstavlja osobno ime.

Glas Slavonije donosi iskustva nekih ljudi koji su se odlučili na promjenu imena iz različitih razloga. Među njima je Osječanka Maja Matičić, koja je ime promijenila nakon udaje i rođenja djece. Kaže da nije više željela biti Dušanka.

- Kad sam bila mala i netko bi me zazvao, osjećala sam se kao da sam nešto zgriješila jer mi se ime Dušanka nikako nije sviđalo, bilo mi je grubo. Nadimak mi je bio Dušica, no nije me svatko tako zvao, pa sam svojim roditeljima rekla da ću promijeniti svoje ime čim napunim 18 godina - priča Matičić. Promjena imena ipak je došla nešto posije.

Kaže da joj u Domovinskom ratu nije bilo ugodno zvati se Dušanka pa je tada odlučila da će se zvati onako kako zajednički odluče ona, suprug i njihovo dvoje djece. Na papir su napisali nekoliko imena i dogovor je bio da će se zvati imenom koje se bude nalazilo na sva četiri papira.

- Svi smo na papiru imali ime Maja i suprug mi je u šali rekao da baš i izgledam kao Maja - kaže bivša Dušanka, dodajući da su se i kolege na poslu, ali i svi njezini prijatelji, brzo navikli na njezino novo ime.

Među Osječanima koji su svoja imena mijenjali za Domovinskog rata ili nakon njega jer su smatrali kako će im prezime donijeti probleme na poslu ili u javom životu je i stanoviti Lazo, koji se već godinama zove Mirko, navodi Glas Slavonije. Jedan je pak mještanin iz okolice Osijeka samo dodao slovo svome prezimenu pa se sad ne preziva Knez, nego Kinez.