Promet Ubera ovog ljeta rastao za 47 posto

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na Jadranu se od početka lipnja do početka rujna Uberom vozilo 170 tisuća turista, što je povećanje od čak 47 posto u odnosu na prošlu godinu. Gotovo 94% u Hrvatsku su došli s već instaliranom Uberovom aplikacijom na svojim mobitelima, javljaju iz Ubera.

“Podatak da je čak 94 posto turista već imalo Uberovu aplikaciju, jasan je pokazatelj da stranci očekuju da im je Uber dostupan i u našoj zemlji te da ga vole koristiti. Rezultati turističke sezone još su jednom potvrdili važnost novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji svima omogućuje da se jednostavno i sigurno kreću diljem zemlje”, kazao je Davor Tremac, generalni menadžer Ubera za jugoistočnu Europu.

Najviše turista koji su koristili Uber došlo je iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a (14%) te Australije i Francuske (5%). Uglavnom su se vozili na relacijama kraćim od pet kilometara (84%) dok je najduža vožnja ovog ljeta bila na relaciji Pula-Osijek, imala je čak 550 kilometara i trajala 359 minuta. U Dubrovniku se Uber najviše naručivalo za prijevoz do ili od gradskih zidina i autobusnog kolodvora, a u Splitu do centra grada i shopping centra Mall of Split.

Dodaju kako je UberBOAT zaplovio nekoliko stotina puta od čega je u 40 posto slučajeva korisnike vozio na izlete do otoka u splitskom, dubrovačkom i šibenskom akvatoriju, no ne navode usporedbu s lanjskim morskim prometom.