Prodajete auto? Evo 6 savjeta kako dobiti što više novca za njega

Foto: Getty Images

1. Auto mora biti čist i sa što manje oštećenja

Kako bi vaš auto ostavio što bolji vizualni dojam na potencijalnog kupca, osim što je potrebno osvježiti tragove istrošenosti, poželjno je poraditi i na njegovoj vanjštini, piše automobili.hr. Naravno nemojte zaboraviti temeljito oprati automobil, kako izvana, tako i iznutra, pa i namirisati prostor kabine.

2. Servisna knjižica

U pravilu bolju cijenu prilikom prodaje postižu automobili koji su servisirani u ovlaštenom servisu, bez obzira o kojoj marki vozila se radi.

3. Ne žurite s prodajom

Svi znamo kako izgleda kada se nekome žuri s prodajom – takva osoba je spremna značajno spustiti cijenu.

4. Uklonite tragove korištenja

Presvucite kožni volan, zamijenite manžetu ručice mjenjača, pobrinite se za poliranje leća farova, zamijenite gumice na papučicama. Takvi i slični zahvati izbrisat će tragove istrošenosti.

5. Određivanje prave cijene auta

Iako je u trgovini pravilo da nešto vrijedi onoliko koliko je netko spreman platiti za to, ne možete se voditi svojim osjećajima i precijeniti svoj automobil te ga oglasiti skuplje nego što su svi ostali u oglasniku i očekivati da će se prodati na prvi poziv. No isto tako, ne treba ići ni “ispod cijene”, jer ćete ostaviti dojam da nešto nije u redu s autom. Oglašene cijene u prosjeku su 10% više od realne vrijednosti, pa tako i vi ostavite “lufta” kupcu (i zadovoljštine) da vam pokuša spustiti cijenu (računajte da će svi barem pokušati).

6. Registracija i osiguranje

Prilikom procesa kupovine automobila, nakon što se kupac odluči za konkretan model auta te krene u potražnju najboljeg primjerka za sebe obično prvo obraća pozornost na par stvari. Najčešće se radi o cijeni, prijeđenoj kilometraži i preostalom trajanju registracije tj. osiguranja automobila. Kod skupljih automobila to nije toliko bitna stavka kao kod jeftinijih, no u ovom slučaju to nisu zanemarive svote te kupci većinom daju prednost automobilima s duljim trajanjem registracije, što vama kao prodavaču može poslužiti kao poluga za prikazivanje vašeg automobila vrijednijim.