Procjenjuju se nekretnine Pavićeve tvrtke u stečaju: Mercedes AMG prodan za 'samo' 13.250 kuna

Stečajni upravitelj Com Com d.o.o, tvrtke bivšeg većinskog vlasnika Europapress Holdinga (EPH) Ninoslava Pavića, podnio je izvješće u kojem se ističe da će u sljedećem razdoblju pokrenuti utvrđivanje cijene nekretnina te tvrtke u zagrebačkoj Bužanovoj ulici dosad procijenjene vrijednosti od oko milijun kuna.

Riječ je o nekretninama odnosno suvlasničkim udjelima u zgradi u Bužanovoj ulici, procijenjenim na oko 129.000 eura, na kojima postoji razlučno pravo Raiffeisen banke koja ima tražbinu od oko 8,7 milijuna kuna.

Nakon provedenog natječaja za prodaju pokretnina Pavićeve tvrtke u stečaju među ostalim je prodan i nekad skupocjeni mercedes E50 AMG 210 za koji je kupac nakon četvrtog oglasa za prodaju izdvojio samo 13.250 kuna s PDV-om.

U izvješću se navodi da u procjeni vrijednosti imovine Com Com d.o.o, između ostaloga, treba razmotriti i udjele te tvrtke u drugim društvima, posebno u Hanza mediji, bivšem EPH koji je preuzeo pokojni odvjetnik Marijan Hanžeković, a zbog čega je Pavić pokrenuo spor tražeći oko 260 milijuna kuna odštete.

Izvješće stečajnog upravitelja uslijedilo je nakon što su u siječnju utvrđene tražbine vjerovnika Pavićeve tvrtke u ukupnom iznosu od preko 90 milijuna kuna među kojima je najveća utvrđena tražbina Agrokora od 59,6 milijuna kuna.

Agrokorovo potraživanje temelji se na ugovoru o namjenski oročenom depozitu, ugovora o kratkoročnom kreditu i sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa sklopljenih od listopada 2012. do kolovoza 2016. Nekretninska tvrtka Allegheny Financial kojoj je osnivač, između ostalih i sam Ninoslav Pavić, potražuje 17,2 milijuna kuna na temelja ugovora o pozajmicama, ali i ugovora o kupoprodaji i ugovora o preuzimanju duga sklopljenih od siječnja 2008. do travnja 2012.

I druga tvrtka kojoj je Pavić jedini osnivač i direktor - Eupragia d.o.o potražuje 4,3 milijuna kuna na temelju ugovora o kratkoročnim zajmovima sklopljenih 2015. a i sam Pavić kao vjerovnik drugog višeg isplatnog reda potražuje od svoje tvrtke u stečaju nešto više od 80.000 kuna i to na temelju ugovora o zajmu.

No, s druge strane Paviću kao jedinom vjerovniku I. višeg isplatnog reda i zaposleniku vlastite tvrtke priznata je i tražbina od 50.684 kune i to na temelju neisplaćene neto plaće .

Raiffeisen banka priznata je tražbina više od 8,7 milijuna kuna, a ta banka ima osiguranja svojih potraživanja upisivanjem na imovinu dužnika - stambenu zgradu u zagrebačkoj Bužanovoj ulici. Među većim vjerovnicima je i Porezna uprava koja na temelju poreza, doprinosa i drugih davanja potražuje nešto manje od 600.000 kuna.

Tvrtka Com Com osnovana je 2004. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna i sa sjedištem u zagrebačkoj Katančićevoj ulici. Kao jedini osnivač navodi Pavić, a upravo je Com Com bila tvrtka preko koje je taj bivši vlasnik EPH držao većinski udio u toj medijskoj kompaniji dok je nije preuzeo Hanžeković. Stečajni postupak nad Com Comom otvoren je u kolovozu prošle godine.