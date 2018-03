Proboj na tržište SAD-a: Restoran na Wall Streetu u svojoj ponudi nudi nekoliko hrvatskih vina

Foto: Thinkstock

Pod nazivom "Vina Croatia - vina mosaica" i u organizaciji Udruženja vinarstva HGK u New Yorku su se predstavile 22 hrvatske vinarije, a prezentacija je okupila 300-tinjak potencijalnih distributera i vinskih stručnjaka s ciljem snažnijeg proboja na tržište SAD-a, izvijestili su u utorak iz Hrvatske gospodarske komore (HGK).

"Hrvatska vina zadovoljavaju svjetski standard kvalitete. Izvoz u SAD je posljednjih godina u porastu, no za veći iskorak potrebno je snažnije brendiranje naše zemlje. Hrvatska mora biti prepoznata ne samo kao turistička, već i kao vinska destinacija. Upravo zato je HGK tu", izjava je predsjednika HGK Luke Burilovića koja se prenosi u priopćenju.

Tržište SAD-a nalazi se u top pet tržišta hrvatskih vinara izvan EU, navode iz HGK, ističući da za domaće vinare prisutnost na američkom tržištu znači ulazak na vinsku kartu svijeta. "Ako nismo prisutni na njujorškoj sceni, onda teško postojimo i na međunarodnoj", kaže Ivica Matošević iz Udruženja vinarstva HGK.

"Važna nam je potpora institucija jer je svatko od nas premali da bi ovakve stvari mogao izvesti sam. Mi možemo jednom doći sami, no to je malo. Ako dođemo dva ili tri puta zajedno, to je velika stvar za nas,” ističe Matošević.

Po podacima HGK, čak 15 od 22 vinarije koje su se zajedničkim nastupom predstavile u New Yorku već imaju svoje distributere na američkom tržištu. Posljednjih nekoliko godina hrvatska vina i maslinova ulja češće nalaze put do kupaca SAD-a, poglavito nakon posjeta američkih distributera hrvatskim vinarijama u Istri i Dalmaciji koje je potpomogla i HGK, navodi se u priopćenju.

Iz HGK iznose i primjer američkog restorana Delmonico’s, koji se nalazi u gospodarskom središtu SAD-a Wall Street, i koji u svojoj ponudi ima i nekoliko hrvatskih vina. "Služimo 500 obroka dnevno i imamo nekoliko hrvatskih vina. Kako bi se zainteresiralo Amerikance da piju više hrvatskih vina, potreban je jači marketing", izjavio je, kako prenose iz HGK, vlasnik grupe restorana Delmonico’s Dennis Turčinović.

Direktorica Sektora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK Božica Marković ističe da se projekt promocije hrvatskih vina u SAD-u financira sredstvima iz EAGF fonda Vinske omotnice - Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014.-2018., mjera "Promidžba na tržištima trećih zemalja".