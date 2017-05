Problemi za Agrokor ne prestaju: Police su sve praznije, a prihodi manji

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ne prestaju problemi za Agrokor. Nakon što je jučer Standard & Poors dodatno snizio rejting koncerna, sve je više dobavljača koji traže avansno plaćanje. Police Konzuma opet su praznije, padaju prihodi. A ni ministrica gospodarstva ne bježi od izjava da je potreban novi kredit i to najkasnije do lipnja.

Agrokor je 1. svibnja propustio platiti kupon na svoje 300 milijuna vrijedno izdanje obveznica, što znači da je Agrokor zapravo u stečaju, zaključuju u Standard & Poor'su.

No, istine radi, treba (i opet!) ponoviti da je lex Agrokor stečajni zakon, da je do njega došlo zato što je Agrokor de facto već bankrotirao, nakon što je već bio pokrenut panični stampedo dobavljača i bankara kojima Todorić više nije bio u stanju plaćati.

Dakle, ništa novo što već nije bilo zacrtano u lex Agrokoru, piše N1.

"Inozemni investitori kažu da je RH postala suodgovorna za ukupan dug Agrokora", kaže Hrvoje Japunčić, financijski analitičar.

A tu je i upozorenje iz samog Agrokora - da prethodnim financijskim izvješćima ne treba vjerovati.

Imali smo praksu uljepšavanja izvješća za oči međunarodnih ulagača, bivši potpredsjednik Agrokora otkriva za N1.



"Ne mogu reći da su dvostruka, ali bila su izvješća za roadshow i ona koja su išla revizorima", kaže Čedo Žic.

Iz Agrokora još nema potvrde hoće li do 15. svibnja biti isplaćene sve plaće, no ključni ispit bit će plaće u lipnju. Ako do tada ne bude dogovora o novim kreditima, cijela konstrukcija bi se mogla urušiti.



Dio dobavljača traži plaćanje unaprijed, dok drugi smatraju da su time diskriminirani. Avans traži, naprimjer Coca Cola, pa je Konzum smanjio narudžbe. U Agrokoru kažu da je prodaja i dalje u okviru plana, no, dugoročno, na taj način se ne može zadržati kupce.

Dogovoru o novim kreditima zacijelo ne pogoduje nova nestabilnost Vlade, koja je svoju sudbinu politički vezala uz sudbinu Agrokora. Koja pak nikako ne može imati "happyend".



Jer čak i najoptimističnije rješenje dolazi uz veliku cijenu kojom će oporba zacijelo natrljati nos premiejru Plenkoviću, bez obzira što je jasno da bi se bez intervencije Vlade cijeli sustav već odavno srušio, radnici ne bi dobili niti plaću za ožujak, a domino efekt potresao bi cijelo hrvatsko gospodarstvo.