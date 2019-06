Pripremite se na gužve: Danas i sutra će brojne ceste u Zagrebu biti zatvorene

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Radi održavanja rally utrke 'Zagreb Open - 45. lna Delta rally' promet će biti privremeno zatvoren na lokacijama prema sljedećem rasporedu:

U petak 7. 6. 2019. od 16:00 do 24:00 sati: Ulica J. Antalla (od sjevernog ulaza u Zagrebački velesajam prema istoku do Avenije V. Holjevca), D. Tomljanovića (od Avenije V. Holjevca do Ulice E. Murtića) - Avenija V. Holjevca (od Slavonske avenije do Avenije Dubrovnik) - sve prometnice na istočnom parkiralištu Zagrebačkog velesajma.

U subotu 8. 6. 2019. od 09:00 do 12:30 i od 13:30 do 17:00 sati: Bliznec - Sljemenska cesta (od raskrižja prema Žičari) - Sljeme ( Dom željezničarara) - Puntijarka – Hunjka; te istog dana 8. 6. 2019. od 11:00 do 14:30 i od 15:30 do 19:00 sati; Sljemenska cesta (od raskrižja prema Žičari - Sljeme (Dom željezničara) - Šestine (restoran Šestinski lagvić); te istog dana 8. 6. 2019. od 18:00 do 23:00 sata; Vlaška ulica (od Palmotićeve do Bakačeve) - Europski trg - Bakačeva - Trg bana J. Jelačića - Jurišićeva (do Kurelčeve) – Kurelčeva.

'Sugrađane upozoravamo na moguće teškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje', navode iz Grada.