Primorac: "Uzalud nam autoputovi, novoizgrađeni mostovi, ako Hrvatska neće investirati u najizvrsnije i ako će mladi budućnost tražiti izvan Hrvatske"

FOTO: Tajana Pilko Koštan, dipl.fon., Hrvatska liječnička komora

Tijekom tiskovne konferencije u Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK) prof. dr. sc. Dragan Primorac, predsjednik i osnivač Međunarodnog društva primijenjenih bioloških znanosti (ISABS), i prvi potpredsjednik/v.d. predsjednika HLK-a dr. sc. Krešimir Luetić najavili su da su u suradnji s dekanima hrvatskih medicinskih fakulteta odabrali 20-tak najizvrsnijih studenata hrvatskih medicinskih fakulteta koji će uz potporu i organizaciju HLK-a i ISABS-a sudjelovati i u radu “11th ISABS Conference on Forensic and Anthropologic Genetics and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine” koja se od 17.-22. lipnja 2019. godine održava u Splitu. Ovim HLK i ISABS snažno podupiru izvrsnost u edukaciji budućih liječnika.



ISABS-ova konferencija www.isabs.net jedan je od najznačajnijih svjetskih znanstvenih događaja iz područja personalizirane medicine te antropološke i forenzičke genetike i ove godine će okupiti oko 600 vodećih svjetskih znanstvenika i kliničara među kojima su i četiri dobitnika Nobelove nagrade (Ada Yonath, Avram Hershko, Robert Huber, Paul Modrich), te niz kandidata za Nobelovu nagradu. U radu konferencije sudjelovat će znanstvenici i liječnici iz vodećih svjetskih institucija uključujući Harvard School of Medicine, Princeton University, Duke University, University of Stanford, Max-Planck Institute, Case Western Reserve University, MIT, Penn State University, University of New Haven, Columbia University, Mayo Clinic, UPenn, George Washington University, King’s College, UC Davis, University of California-Berkley, itd.



Glavne teme 11. ISABS konferencije su personalizirana i regenerativna medicina, farmakogenomika, molekularna dijagnostika, terapija matičnim stanicama, epigenetika, mikrobiom, genetika raka, imunoterapija forenzička i antropološka genetika, analize drevne DNA itd.



ISABS-ove konferencije se održavanju svake druge godine, a uz Međunarodno društvo primijenjenih bioloških znanosti (ISABS), organiziraju ih Mayo Clinic i Specijalna bolnica Sv. Katarina, Europski centar izvrsnosti. Mayo Clinic, vodeća je američka zdravstvena institucija s godišnjim prihodima od $11 milijardi i s 63 000 zaposlenih)

„Hrvatska liječnička komora je ponosna što je partner ISABS-u i zahvaljujem prof.dr. Draganu Primorcu u organizaciji ovogodišnje konferencije koja je jedan od najznačajnijih svjetskih događaja. Našim studentima medicine želimo omogućiti da pred kraj studija započnu s znanstvenim usavršavanjem ali i poslati im poruku da svoju budućnost kako znanstvenu tako i stručnu mogu i trebaju razvijati u Republici Hrvatskoj", rekao je dr. sc. Krešimir Luetić.



Prof.dr. Dragan Primorac naveo je da budućnost Hrvatske mora biti temeljena na ulaganju u najizvrsnije.

"Uzalud nam autoputovi, novoizgrađeni mostovi, ako Hrvatska neće investirati u najizvrsnije i ako će mladi budućnost tražiti izvan Hrvatske. Ovim događajem Hrvatsku snažno pozicioniramo u svjetskoj znanosti i medicini, a ovdje posebno želim zahvaliti kolegama s vodeće američke zdravstvene institucije Mayo Clinic s kojom surađujemo više od 15 godina te Američkoj akademiji za forenzične znanosti na velikoj potpori. Hvala Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj turističkoj zajednici na partnerskom odnosu u organizaciji ovog događaja kao i Gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Sveučilištu u Splitu, Gradu Solinu, Općini Podstrana i svima onima koji su pružili golemu logističku kako bi ovaj događaj u najboljem svjetlu tih dana predstavljao našu Domovinu", naveo je Primorac.