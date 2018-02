Prijevoznici gase linije, nove igrače 'blokira' pravni okvir

Autobusni kolodvori u Slavoniji imaju sve manje putnika. Panturist je ukinuo 72 linije/Marijan Sušenj/PIXSELL

Dijelovi Hrvatske, posebice ruralna područja Slavonije, postaju sve manje poželjni za život te se aktivno stanovništvo iseljava u druge dijelove zemlje ili u inozemstvo.

To lančano dovodi do niza drugih problema, a najnoviji je da se autobusnim prijevoznicima više ne isplati održavati nerentabilne linije koje koristi mali broj putnika. No, onda i ti rijetki korisnici javnoga prijevoza više ne mogu odlaziti na posao. Najnoviji primjer je Panturist koji je ukinuo 72 linije u Osječko-baranjskoj županiji. I dok nitko ne spori da privatni prijevoznik mora profitabilno poslovati, problem je regulatorni okvir koji promiče monopol i ne dopušta da na ukinute i ostale linije dođe konkurencija koja bi uvela inovativniji i efikasniji model.

Aktualni ministar prometa Oleg Butković dodatno je zakomplicirao sustav ukidajući praksu godišnjeg usklađivanja voznih redova. Sustav voznih redova je konzervativan i zatvoren za nove igrače te tko jednom dobije pravo na neku liniju, ima monopol na nju neodređeno vrijeme, a zakon je isključio mogućnost konkurencije. Na ovaj način su diskriminirani novi prijevoznici, bez obzira na to radi li se o manjim tvrtkama s jednim ili dva autobusa ili o velikim sustavima kakav je FlixBus.

Iz HGK, koja je provedbeno tijelo Ministarstva prometa za usklađivanje voznih redova, ističu da je Ministarstvo ovaj postupak prolongiralo do 1. lipnja 2018., a dokad bi trebao biti donesen novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Iz Ministarstva nisu do zaključenja novina željeli komentirati ovu situaciju i svoju moguću odgovornost, no prije par mjeseci su na istu temu odgovorili da je stari sustav dodjele voznih redova ukinut jer se radi na novom digitalnom sustavu koji će biti fleksibilniji i usklađen s EU pravilima o liberalizaciji tržišta.

Rokove tad nisu naveli. Iz FlixBusa ističu da su već prije upozoravali da će se ovakva situacija dogoditi, a da to nije izuzetak jer prijevoznici odustaju od nerentabilnih linija već i dosad, uz više ili manje medijske pozornosti. "Još uvijek postoji mogućnost izvanrednog Usklađivanja voznih redova u situacijama izvanrednih okolnosti, a trenutačna situacija to zasigurno i jest.

Druga strana medalje jest i ono čega lokalna i regionalna samouprava mora biti svjesna, a to je da su one zadužene za obavljanje komunalne djelatnosti poput javnog prijevoza. Županija može i mora raspisati natječaj za lokalne autobusne linije te iza njega stajati, organizacijski i financijski. Iako će i tada županija i država i dalje nešto morati sufinancirati, to ipak neće biti temeljem monopolskog pritiska prijevoznika koji ima blokirano tržište, nego po tržišnim uvjetima i pravilima javne nabave", kažu Flixbusu.