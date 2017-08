Prijavili HBOR zbog odavanja bankarske tajne

Foto: Daniel Kasap/PIXSELL

U sjedište Europske investicijske banke nedavno je stigla prijava jedne domaće tvrtke protiv Hrvatske banke za obnovu i razvoj zbog sumnji u kriminalne radnje. EIB, inače jedan od važnih financijera HBOR-a, ne želi da se uz njegovo ime veže bilo kakva moguća korupcija i kriminal pa je odmah pokrenuo međunarodne predistražne radnje protiv HBOR-a, no nisu nam odgovorili na upit o postupku. Sugovornik iz Nadzornog odbora HBOR-a s kojim smo kontaktirali također zasad ne želi davati komentare, no s prijavom su u NO-u upoznati, odnosno znaju da postoji spor i moguća tužba, ali o detaljima istrage ne znaju ništa, piše Večernji list.

Posljedice bi, utvrde li se nepravilnosti, mogle biti kobne za domaću banku jer bi EIB mogao zaustaviti daljnje plasmane koji su dosad iznosili nekoliko milijardi eura i ponajprije su namijenjeni malim i srednjim tvrtkama. Opasnosti od moguće obustave novca svjesni su i u Vladi, navodno traže rješenje da do toga ne dođe. No već su ga dosad mogli i naći s obzirom na to da su bili upoznati da će se s prijavom možda ići. Tvrtki koja ju je podnijela prije nekoliko godina osporeno je već prihvaćeno kreditiranje, a dokumentacija s pojedinostima projekta koji je tek trebao početi proslijeđena je drugoj tvrtki na uvid, čime je ustvari HBOR otkrio bankarsku i poslovnu tajnu. Inače, zanimljivo je da je direktor EIB-a za Hrvatsku bivši čelnik HBOR-a Anton Kovačev.

Iako je ovo prva prijava, godinama postoje primjedbe nekih tvrtki na moguće nepravilnosti u davanju kredita, a povjerenje je dodatno izgubljeno nakon saznanja da je banka lani odobrila Agrokoru kredit, kada se već moglo znati da postoje financijske poteškoće, pa tako i rizik neplaćanja.

