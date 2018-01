Prijave za stipendiju od 1000 kuna mjesečno

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Do 30. siječnja u 12 sati otvoren je natječaj za dodjelu najmanje 400 studentskih stipendija koje dodjeljuje Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu.

Riječ je o devetoj generaciji stipendista koji će si, prođu li na natječaju, osigurati mjesečnu stipendiju od tisuću kuna.

– Glavna je svrha zaklade pružanje potpore i poboljšanje učeničkog i studentskog standarda, što posebice podrazumijeva isplatu državnih stipendija, nagrade nadarenim učenicima i studentima te financiranje posebnih programa koji pridonose poboljšanju životnog i kulturnog standarda učenika i studenata – rekli su u Nacionalnoj zakladi.

Ove akademske godine stipendije se dodjeljuju u dvije kategorije. Prva kategorija odnosi se na studente deficitarnih studijskih programa, s posebnim naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe poput računarstva, medicine, farmacije, anglistike, elektrotehnike, fizike, matematike, strojarstva.

Druga kategorija odnosi se na studente - osobe s invalidnošću, studente pripadnike romske nacionalne manjine, studente koji su aktivni kategorizirani sportaši, one koji su do punoljetnosti bili smješteni u domovima socijalne skrbi ili udomiteljskim obiteljima, studente koji su nadareni mladi umjetnici, one bez oba roditelja i studente roditelje.

Svi potrebni detalji i prijava za natječaj za sve zainteresirane studente objavljeni su na stranici Zaklade www.nzzpuss.hr.