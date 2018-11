Prevencija uzroka, a ne sanacija posljedice! Plutajući zeleni otoci

Foto: Press

Vjerujemo da ste uspjeli primijetiti kako je pun internet raznih filmova i fotografija koje prikazuju zagađenja mora i oceana. U njima ljudi ulažu izniman napor kako bi očistili plaže od ogromnih količina plutajućih nečistoća. Troše se milijarde na sanacije... i? Hoće li sutra biti bolje? Hoće li to smeće nakon što ga oni očiste promijeniti svoju ćud, pa više neće dolaziti na plaže? Naravno da neće... To je kao da zubobolju liječite tabletom. Tableta ne može otvoriti zub, iz njega izvući karijes i trajno vas riješiti bola...

Otkuda smeće u moru?

Mnogobrojna mjesta uz more muku muče s komunalnom infrastrukturom i njenom nabavom. Kadar koji raspisuje nabavu nastoji sanirati problem na najjeftiniji mogući način potpomognut maćehom zvanom Javna nabava. U pravilu uvijek se saniraju posljedice, a rijetko tko misli na uzrok. Veliki dio zagađenja u more dospije vjetrom iz neadekvatnih spremnika koji su ili pretrpani ili loše koncipirani, nestabilni, visokog težišta kao npr. kante od 60 ili 80l koje su radi obračuna prema volumenu postale vrlo popularne. Takve se posude radi malog volumena često pretrpavaju, a osim vjetra često ih ruše djeca kao i kućni ljubimci. Naravno, na Buri je finalni touch. Ovo je samo jedan od primjera kako se nabava najjeftinije opreme brzo obija o glavu. Ne tako davno imali smo prilike svjedočiti i nabavi ogromnih košarica za otpad u glavnome gradu, no unatoč svom velikom vanjskom volumenu samo se 1/3 negdje oko 50l koristi za otpad!?

Cityscape i za grad i za plažu

Rješenje je staro 25g. i dolazi nam iz MOLOKa. Na manjem nadzemnom volumenu od gore spomenutih košarica MOLOK nudi 10x veći volumen?! ½ kubika na raspolaganju je korisnicima koji uz sav svoj trud, teško da mogu i stignu zaštopati ovaj finski proizvod. Osim što se fino daju uklopiti u prirodni okoliš jednako tako se odlično nose sa strogim gradskim centrom i postaju jedino rješenje za pretrpane spremnike koje danas nalazimo posvuda gdje god se okrenuli.

Plutajući kontejneri za otpad?

Ne tako nov proizvod predstavljen je Hrvatskoj još 2012. g, a glavni zadatak mu je bio upravo prevencija uzroka zagađenja i eliminacija skupih sanacija posljedica! MOLOK zeleni otok razvijen je u suradnji sa šibenskim Marinetek NCP-om i predstavlja najmodernije i najučinkovitije rješenje za gore spomenutu problematiku koje trenutno postoji u Svijetu. Osnovna prednosti su mu: velik kapacitet na malom prostoru, laka dostupnost, postavljanje u centru, mogućnost premještanja, nepotrebne dozvole, suglasnosti arheologa, nepotrebno ukapanje, laka kontrola pristupa, prevencija i reciklaža na mjestu nastanka. MOLOK ponton opremljen je s tri spremnika za tri različite ili pak iste frakcije ovisno o potrebama korisnika. Može biti opremljen i GPS lokatorima, senzorima popunjenosti kao i ID kontrolom koja osigurava naplatu prema količini, ako davatelj usuge to želi. Cijena ovo dugoročnog eliminatora uzroka zagađenja, je manja od jednokratne sanacije posljedice u vidu čišćenja morskog podmorja unutar jedne uvale!

Trogir vadi podzemne i ugrađuje polupodzemene MOLOK spremnike

Trogir je specifičan grad kao i usko grlo kroz koji se odvija sav promet na otoku Čiovu. Bilo kakvo zaustavljanje komunalnog vozila na glavnoj prometnici u svega par sekundi uzrokuje prometni kolaps i opću nervozu, pa je pražnjenje kao takvo neprihvatljivo. Trogir pod zaštitom UNESCO-a, pa su i bilo kakva kopanja strogo ograničena. Problem s otpadom vukao se godinama, te su prije nekoliko godina bili uvjerenja kako su ga riješili podzemnim spremnicima što se pokazalo kao pravi debakl. Osim što su spremnici bili 5 puta manjeg kapaciteta, zahtijevali su i do 10 puta veći volumen za instalaciju od MOLOK polupodzemnih spremnika. Pohranjeni otpad je smrdio, platforme su se zbog ulijevanja oborinskih voda punile što oborinama što morem i nakon nekoliko godina donesena je ispravna odluka da se postave vodootporni spremnici koji će ovom gradu omogućiti renesansu po pitanju otpada i svih onih neugodnosti vezanih uz nj. Grad Zagreb nažalost ništa nije naučio iz Trogirskog iskustva, pa se i dalje ponosi nedavno postavljenim instalacijama?! Na žalost, takva će se barem pet puta skuplja i neučinkovitija praksa nastavljati sve do trenutka dok se građani ne zapitaju na što se to troši njihov novac. Žalosno je i da se sluša samozvane stručnjake koji s operativom veze nemaju, a kojima je bitno raditi studije i otkrivati toplu vodu, iako je dovoljno posjetiti samo jedan tematski sajam poput npr. IFATa i vidjeti koje su stvari u trendu, a koje se napuštaju. MOLOK se ubraja među najkopiranije proizvode, a kako i ne bi kada je za 2016. i 2017. proglašen najboljim sustavom u odvojenom gospodarenju otpadom. Pametnom dosta.