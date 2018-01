Prevarili je na prezentaciji: Umjesto ploča za kuhanje od 8.000, dobila one od 200 kuna

Foto: Thinkstock

Da stvari ponekad nisu kao što se čine, dobro zna jedna Puljanka koja je nedavno doživjela jednu takvu neugodnost kupivši proizvod za koji se kasnije ispostavilo da to nije isti koji je htjela i mislila da je kupila. Ona je, naime, nakon prezentacije u jednom pulskom restoranu, kupila prezentirane ploče za kuhanje njemačke marke Imperijal, ukupne vrijednosti 8.000 kuna. No, na kućnu adresu dostavljene su joj ploče Royal čiju je vrijednost pretragom na internetu procijenila na oko 200 kuna (35 eura). I zbog toga se, kako je ispričala Glasu Istre, osjeća prevarenom.

Ploče su naime, na njenu kućnu adresu stigle zapakirane u kutiju s originalnim nazivom pa u prvi tren nije shvatila da je u kutiji bio proizvod pod drugim imenom. Tek kad ih je otvorila, uvidjela je da to nisu ploče s prezentacije, no već je bilo kasno. Dostavnicu je potpisala, a na žalbu na licu mjesta se nije usudila jer ju je, kako je rekla, bilo strah dostavljača koji je, prema njenim riječima, bio visok, krupan i jak.

- Šutjela sam jer sam se bojala. Platila sam odmah 4.000 kuna u gotovini kao kaparu, a ostatak sam trebala platiti kasnije. No, odmah sam shvatila da ploče nisu bile one koja sam kupila i odlučila sam ih vratiti. Nazvala sam osobu po imenu Drago koji je vodio prezentaciju, no nije mi se javio. Ni tada, ni ikad više, priča nam naša sugovornica, pokazujući nam dokumente i ploče.

Nazvala je odmah potom i broj tvrtke koja joj je prodala ploče, a radi se o jednoj vukovarskoj tvrtci. Na telefon joj se javila izvjesna gospođa Vesna i uvjeravala je da je dobila to što je kupila. Međutim, naša je sugovornica rekla da to nisu iste ploče, da u kutiji nema ni garancije, ni podataka o proizvođaču, već je samo isprintan papir s nekim prepisanim podacima. Iz tvrtke su onda počeli odugovlačiti te joj svakodnevno govorili da se strpi te da će se stvar riješiti. No, niti gotovo dva mjeseca od prezentacije, i dva tjedna od kupnje, ništa se nije dogodilo.