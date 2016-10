Pretplata HRT-a će pojeftiniti kroz određeni vremenski period: Saznajte na koliko

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Mostov Miroslav Šimić gostujući na HRT-u potvrdio je da će RTV pretplata, kroz dulji vremenski period, biti smanjena na 65 kuna.

U petak je konstituirajuća sjednica Sabora, nakon koje slijedi usvajanje izmjena zakona o novom ustroju Vlade, a u subotu bi trebali krenuti s raspravama oko prijedloga zakona koje je Most najavio još u predizbornoj kampanji. Početkom tjedna formira se Vlada pa će se nastaviti rasprava u Saboru. Bit će to po hitnoj proceduri, bez javne rasprave, ali Šimić smatra da su to zakoni koje predlažu klubovi zastupnika i nemaju formalnu obavezu za javnu raspravu. "Riječ je, primjerice, o izmjenama izbornog sustava i prava zastupnika, a malo kasnije i zakon kojim se ograničava masa plaća u jedinicama lokalne samouprave na 15 posto", kazao je Šimić.

"Samo su dva jamstva od sedam traženih, isključiv gospodarski pojas i pristojba za HRT, dogovorena s vremenskim odmakom, a ostali kreću odmah", rekao je Šimić. "Najviše smo se sporili s HDZ-om oko '6 plus 6' (šest mjeseci pune plaće i još šest mjeseci pola plaće nakon isteka mandata) s određenim sankcioniranjem zastupnika i plaćama saborskih zastupnika. Do smanjenja iznosa pretplate HRT-a na 65 kuna svakako će doći, ali kroz duži vremenski interval. Bit će to jedan od zadataka budućeg v.d. ravnatelja", rekao je Šimić, za HRT.