Presuda za švicarce: Banka mora vratiti 630.000 kuna plus zatezne kamate

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zadarski Općinski sud 18. listopada presudio je da je jedan ugovor u švicarskim francima ništetan, objavila je danas Udruga Franak, iz koje ističu da je to prva presuda kojom je nepravomoćno utvrđeno i da je ugovor ništetan, i koliko točno novca banka mora zbog toga platiti potrošaču.



Presudom iz Zadra utvrđeno je da Zagrebačka banka mora vratiti 630.000 kuna, da mora platiti pripadajuće zatezne kamate, i da mora platiti još i 62.000 kuna sudskih troškova, navode u Franku.



"Ugrubo možemo reći da će banka na kraju platiti sa zateznim kamatama preko milijun kuna potrošaču tužitelju. Bio je to kredit ugovoren 2006. na iznos 116.000 CHF odnosno 550.000 kuna. Važno je naglasiti da se radi o konvertiranom kreditu, a sud je utvrdio da konverzija nije od značaja za prihvaćanje tužbenog zahtjeva, jer je tužbeni zahtjev utemeljen na izvanugovornoj obvezi banke da vrati sve što je stečeno bez osnove, pa banka ima unatoč konverziji i dalje obvezu vratiti sve što je stekla bez osnove. Važno je reći i to, da osim odluke o ništetnosti CHF ugovora, Vrhovni sud RH uskoro mora odlučiti i o spomenutim izvanugovornim obvezama vezanim za obeštećenje po kolektivnoj presudi u slučaju franak za konvertirane ugovore o kreditu. To znači, nakon što je utvrdio da konverzijom nije izgubljeno pravo potrošača na tužbe, VSRH sada mora utvrditi i matematički obračun obeštećenja", objavljuje Udruga Franak.