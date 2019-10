Premijer najavio povećanje plaća državnim službenicima za 6,12 posto!

Foto: Patrik Macek / Pixsell

Premijer Andrej Plenković podnosi u srijedu Hrvatskom saboru godišnje izvješće o radu Vlade.

Premijer je u svom govoru komentirao i štrajk u školama, kao i zahtjev za povećanje plaća u državnoj službi. Rekao je pritom da Vlada sljedeće godine namjerava povećati plaću za 6,12 posto svim državnim službenicima, i to u tri vala povećanja.

"Da bi sve to ostvarili predložit ćemo odgađanje stope PDV-a, jer moramo naći sredstva za to. Svjesni smo da su brojni koeficijenti nepravedni i da su se nekonzistentno mijenjali. Želimo riješiti to pitanje. Angažirat ćemo stručnjake, koji će nam pomoći realno utvrditi složenost poslov", rekao je premijer, najavivši i povećanje neoporezivog dijela s 3.800 na 4.000 kuna, te povećanje minimalne plaće.