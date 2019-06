Prelazak na nove frekvencije: Ne kupujte ove televizore

Foto: Getty Images

Državna tvrtka Odašiljači i veze (OiV) jedini je ponuđač koji će vrlo vjerojatno biti i prihvaćen te će odraditi prelazak na nove frekvencije digitalnog odašiljanja televizijskog i radijskog programa.

Naime, na natječaj za dodjelu dozvole upravljanja trima elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije (multiplekse M1 i M2 na području RH te L1 na lokalnim područjima), javio se tek OiV, zapravo jedini mrežni operator u Hrvatskoj za sve postojeće mreže digitalne zemaljske televizije, javlja Večernji list.

Prelazak na nove frekvencije vrlo je važan tehnički manevar koji će se, ako je suditi prema ponudi OiV-a, dogoditi u roku od godine dana. Pojednostavljeno, sadašnji TV i radio signali prebacit će se na nove frekvencije i standarde odašiljanja.

Prije devet godina u Hrvatskoj je povedena opsežna akcija prelaska s analognog na digitalni signal. Tada je država odradila golem posao i svim građanima omogućila relativno bezbolni prelazak na uređaje koji omogućuju da televizijski program ne zapne u tehnološkom vakuumu. Svima su podijeljeni vaučeri za kupnju takozvanih setup boxova koji su, povezani s TV uređajima, omogućavali digitalni signal. Sada se sprema ponovno isti postupak, s tim da se mijenja standard odašiljanja digitalnog TV signala te zasigurno neće biti potrebne velike akcije. Jer oprema koja je sada u ponudi uglavnom zadovoljava tehničke uvjete koje predviđa novi standard. Naime, već dvije godine postoji propisani standard za TV uređaje koji se prodaju u Hrvatskoj, te bi svi oni koji imaju novije televizore trebali imati već ugrađene mogućnosti za prelazak na DVB-T2 sustav odašiljanja.



Nakon dobivanja dozvole, OiV će, kako tvrdi u ponudi, odraditi i certificiranje opreme, tako da će zapravo omogućiti distributerima opreme, odnosno proizvođačima televizora, da na svoju opremu stave prikladne naljepnice koje će garantirati da se radi o opremi koja zadovljava najnovije standarde. Panike ni u kojem slučaju za građane ne bi trebalo biti jer je većina televizora u prodaji s dovoljnim tehničkim uvjetima. Odašiljači i veze su iskusna tvrtka te je i u ponudi navedeno da će odraditi informiranje građana i pripremu prelaska na novi sustav, kako nitko ne bi ostao bez TV signala kada 30. lipnja u ponoć sljedeće godine sadašnji sustav bude iskopčan, kao i da tijekom prijelaznog razdoblja nema poteškoća u prijemu signala. Istovremeno, valja naglasiti da se to odnosi na građane i druge korisnike koji su se opredijelili za digitalnu zemaljsku televiziju.



Prema podacima, zemaljska digitalna platforma je i dalje najzastupljenija unatoč konstantnom padu tržišnog udjela i drugim oblicima distribucije, zemaljska platforma će još dugi niz godina biti nezaobilazna na velikom području Hrvatske. Udio broja korisnika koji televiziju prate isključivo preko zemaljskih odašiljača s vremenom se smanjuje, sada iznosi 45 posto, dok se povećava broj korisnika na drugim platformama, poput satelita, kabela, IPTV-a. Ako bi se računao i sekundarni TV uređaj, udio ‘zemljaša’ još je veći i kreće se oko 70 posto, prema procjeni OIV-a. Uvođenje novog sustava DVB-T2/HEVC u zemaljsku digitalnu televiziju omogućuje TV nakladnicima odašiljanje programa u HD kvaliteti. No, ono što je važnije jest da je prelazak na novi DVB-T2 sustav zapravo novi korak ka uvođenju 5G mobilnih mreža, ili preduvjet za tehnološki razvoj države.



Prelazak na DVB-T2, kao efikasniju tehnologiju, kao rezultat će imati oslobađanje radiofrekvencijskog spektra 694-790 MHz za mreže mobilnih komunikacija. Ovo je jedan od pojaseva koji će se moći koristiti za 5G, a koji je pogodan za pokrivanje većih područja i penetraciju u zatvorene prostore. Dodjela spektra za 5G očekuje se tijekom 2020. godine, kažu u HAKOM-u. U Odašiljačima i vezama trebali bi znati hoće li dozvolu dobiti do 12. srpnja, a oni za sada obećaju da će do 1. srpnja 2020. sve biti spremno te da će 99,29 posto stanovništva Hrvatske biti prebačeno na novi sustav, odnosno DVB-T2, piše Večernji list.