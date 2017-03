Predstavljen bogat program Digital Takeover konferencije

Foto: Press

Na najvećoj regionalnoj konferenciji o digitalnim trendovima predstavit će se vodeći globalni i digitalni stručnjaci te podijeliti sa sudionicima svoja praktična znanja i vještine. Kroz bogat 10-satni program Digital Takeovera organizator 24sata ima namjeru potaknuti transformaciju hrvatske digitalne scene s 14 različitih predavanja, radionicama, brainsnackovima i panelom u tri dvorane zagrebačkog Cinestara 14. ožujka 2017. s početkom u 9 sati.

18 vrhunskih predavača iz Hrvatske i svijeta

Sudionici će tako imati priliku poslušati predavanje generalnog direktora Ubera za Centralnu i Istočnu Europu Roba Khazzama koje će se fokusirati na pozitivna iskustva koja donosi digitalna transformacija, osobito u području urbane mobilnosti s primjerima iz prakse država koje su predvodnice u implementaciji moderne regulative. A predavanje o tome kako je Viber postao jedan od najvažnijih igrača digitalne (r)evolucije održat će voditelj poslovanja Vibera za Rusiju i CIS regiju Evgeniy Roshchupkin.

Što je sve potrebno za uspješne, personalizirane i mjerljive digitalne kampanje te koje digitalne alate koristiti kako bi se prava poruka poslala u pravom trenutku pravoj osobi, sudionicima će otkriti Googleov Damian Huba. Kako bismo razumjeli koje to strukturalne promjene uzrokuje digitalizacija, zašto se događa i kojim će se smjerom razvijati potrebno je zaboraviti sve što smo naučili tijekom doba masovne komunikacije. Ovaj fenomen 'mentalne transformacije', kako ga Klemens Skibicki naziva, bit će tema njegovog predavanja, a predstavit će i digitalne alate koje smatra nužnima za uspješnije shvaćanje potreba klijenata.

Na panelu Creating a Culture for Digital Transformation in Your Business okupit će se vodeća hrvatska imena s područja digitala: Davor Bruketa iz reklamne agencije Bruketa&Žinić OM, direktor Drap agencije Davor Runje, direktorica korporativnog odjela Hrvatskog Telekoma Nina Išek Međugorac, kulturni poduzetnik i investitor Nenad Bakić, dok će panel moderirati Karlo Stojčević, CEO agencije Red Point i član Uprava agencija Pixsell i Newsroom.

Algebrine radionice za željne praktičnog znanja

Kako ne bi sve ostalo na predavanjima i kako bi sudionici razvili praktične digitalne vještine, pobrinula se Algebra, edukacijski partner konferencije. Direktor prodaje i marketinga H1 Telekoma Senad Kulenović vodit će radionicu o tome kako planirati strategiju digitalne transformacije i koji je ključ dobre strategije.

Kako iskoristiti digitalne izvore podataka koji su u velikom broju danas dostupni te što tvrtke mogu učiniti s time, na radionici će objasniti Algebrin predavač i direktor za poslovni razvoj inovacijskog centra T-HT-a Marijo Volarević.

Kao idealni nastavak na Roschupkinovo predavanje o Viberu, Daniela Ivanova i Zarena Kancheva održat će radionicu „Viber za poslovnjake – 5 koraka do većeg broja pratitelja!“ na kojoj će sudionicima otkriti više o evoluciji Viberovih usluga krojenih prema potrebama korisnika i dati korisne savjete kako steći veći broj pratitelja.

Brainsnack za one koji žele više

Na inovativnoj kraćoj formi predavanja brainsnackovima Aleksandra Đermanović iz Mediacora će održati predavanje pod nazivom „New Rules of Engagement“ ukazujući na promjene koje donosi digitalizacija. Nikša Gopčević u svojoj će se prezentaciji fokusirati na iskustva koja Styria Digital Services ima na području razvoja web i mobile tehnologije koja su temelj za digitalnu transformaciju Styrie prema „digital only“ budućnosti u medijskoj industriji.

Sudionici Digital Takeovera imat će jedinstvenu priliku prisustovati svjetskoj premijeri strateškog alata PROMETHEJ, kompleksnog algoritma koji osigurava brandovima isplativnost njihove marketinške investicije. Karlo Stojčević predstavit će zainteresiranoj publici alat temeljen na istraživanjima dobitnika Nobelove nagrade psihologa Daniela Kahnemana.

Kako je JoomBoos postala najbrže rastuća mreža YouTube kanala u Hrvatskoj i regiji te što su Millenialsi i Z generacija učinili da platforma postane najutjecajniji brand među mladima otkrit će znatiželjnicima voditelj projekta Matej Lončarić.

Detaljan program pogledajte na službenoj stranici, a novosti o konferenciji pratite na društvenim mrežama: Facebooku, Twitteru i LinkedIN-u.